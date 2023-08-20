兩個多月沒見，兩個人免不了癡纏雲雨一番。盧南看著林茉柔情似水的臉，想起謝韻熾熱銷魂的吻，一時間又有些心猿意馬。盧南進入林茉身體的時候，腦海裡閃過謝韻的身影，他閉上眼睛，想像這是謝韻的身體，這種想法使他達到前所未有的高潮。事畢，長途跋涉的他太累了，很快就入睡了。這一覺他一直睡到日上三竿。

盧南走出臥室的時候，已經上午十點了，他看見林茉正在陽台曬衣服。其實公寓有烘乾機，但是林茉喜歡在太陽下曬衣服，她說這樣的衣服有太陽的清香，更健康、更衛生。

秋陽傾瀉而下，她的全身都籠罩在金色的光芒之中。她的頭髮隨意地披在肩上，陽光在她的秀髮中跳躍，點亮著每一根細碎的髮絲。她白皙的肌膚在陽光下，彷彿鍍上了一層金粉，看上去純淨透亮。林茉忙碌著將衣服一件件掛起來，每次看見林茉在陽光下曬衣服的樣子，盧南的心裡就會有種歲月靜好的感覺。他靜靜地站著看了一會，就走了出去，幫著一起做。

林茉說：我今天早晨把你的衣服也放洗衣機一起洗了，這麼好的太陽，晚上應該就會乾了。

盧南跟林茉說：我們待會一起去公園轉轉？

林茉是個宅女，平時不愛動，跟謝韻不一樣，但是去公園散步，還是欣然前往。天高雲淡的日子，天空湛藍、湛藍的，無一絲浮雲點綴。公園裡有一個湖，圍繞著湖有一條石徑。湖邊有垂釣處，有鵝在戲水，也有零星幾人在釣魚 。

盧南和林茉沿著湖邊石徑悠悠散步，林茉挽著盧南的手臂，一面走，一面說著自己的日常。湖邊也有一片小樹林，進入樹林後，有幾處路略為陡峭，林茉便要盧南護著走。（一五）