盧南病好的時候，抱著林茉感動地說：我一定要永遠對你好。

他並不想跟林茉分手，他只是情不自禁地跟謝韻走到了一起。可是現在他到了非要做選擇的時刻，他不知該怎麼辦。謝韻是他的真愛，他此生真正愛的人只有一個，那就是謝韻。人生在世，很多人一輩子都不會遇到真愛，幸運如他，遇到了真愛，遇到了心之所屬，而且最難得的是，謝韻現在也心儀於他。想到會失去謝韻，他有一種椎心刺骨的疼痛。可是他又無法跟林茉分手，三年的朝夕相處，林茉已經成為他的一部分。

這一個月，是盧南人生中最煎熬的一個月，他左思右想，無法抉擇。他試圖給謝韻打電話，謝韻根本不接，只是發了個信息給他：你現在單身了嗎？

盧南覺得自己遇到了人生中無解的難題，他得找個人聊聊，也許能理出思路。他剛到M城，在這裡還沒有可以談心的朋友。他也不想跟C大的朋友聊這事，他怕事情傳到林茉的耳朵裡。他想了想，給他大學上鋪的同學宋戰打了個電話。宋戰也在美國，比盧南晚一年出國，他們一直有聯繫。

宋戰是個熱情的話癆，一接到盧南的電話，就問他新工作怎麼樣。盧南說新工作還不錯。宋戰正在做博士後，他說他現在也要開始找工作了。他又說盧南現在工作有了，老婆也有了，人生大事都解決了。宋戰曾經到C大遊玩，見到過林茉，對林茉印象很好。宋戰告訴盧南，他最近也有女朋友了，也找了同一個學校的中國留學生 。盧南恭喜宋戰一番，宋戰笑說是向盧南學習的。

然後盧南嘆了口氣說：你的人生大事解決了，我的人生大事最近有點麻煩了。

宋戰很驚訝地問：怎麼會？感覺你們感情很穩定的。（一二）