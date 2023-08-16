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罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

洛菲與雅妮（五）

舒怡然

翻來覆去無論如何都睡不著，我索性坐起來，從旅行箱裡找出來那本書。一頁頁翻過去，這一排排鉛字把逝去的日子定格在一個個瞬間──溫熱的、冷清的、不冷不熱的，還有在這些日子裡煎熬著也快樂著的那些人。雅妮，莫非你一直藏在我的潛意識裡？不然我怎麼會把你寫進我的故事，而且還成了主角？卑微的雅妮、孤傲的雅妮、裝萌的雅妮、倔強的雅妮，你像一只水晶花瓶，每一面都折射出不一樣的光澤，分不清哪個才是真實的你。

在你身上，我彷彿看見了我母親的影子，可我注定不會成為你那樣的人，這一點我比誰都清楚。海浪拍打著沙灘，彷彿拍在我的腦門上。昏昏沉沉的，我還是睡著了。

邁阿密的海灘的確沒有什麼特別的地方，比起以前她去過的北卡南卡州的海灘，這裡唯一不同的就是人多。一眼望去，除了奔騰翻捲的海浪，就是滾滾不息的人流。難怪呢，正值畢業季，沙灘聚會是個傳統，海灘上歡蹦亂跳的大多是剛剛離開高中或大學校園的年輕人。他們結伴而行，有的在衝浪、有的在潛泳、有的赤條條地躺在沙灘上。

洛菲躺在遮陽傘下，看著這些青春洋溢、活力四射的俊男少女，彷彿看到了二十年前的自己，心裡不禁戚戚然。那時她和尼蒙常去的一家咖啡屋，名字很浪漫，「雕刻時光」。尼蒙總是故作長者姿態，拍拍她的肩膀說：「哈，小姑娘，又來雕刻時光啦。」她嘆了口氣，唉，雕刻時光的人，一不小心，卻被時光無情地雕刻了。

遠遠地她就認出了尼蒙，海藍色防曬衣緊裹著他挺闊的胸肌，下面是深藍色寬鬆泳褲。他手裡提著一瓶礦泉水，正朝她這邊走來。（五）

咖啡 南卡 北卡

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