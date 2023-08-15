廁所裡吸菸，因為隱私 ，旁人不能進去抓。即便捉到了，還要填表上繳，證人、證據，程序龐瑣。

「學校像火箭──嚇人又激動人心。問題你是飛向月亮，還是飛進太陽。」──這是一個高二學生寫進年終報告的話。如果不是親身經歷過，楊瓊還真難以理解這句話裡的含義。

楊瓊要去游泳池了，她跟羅莎互道再見。楊瓊順手從架子上取出一條毛巾，轉身的瞬間，看到羅莎低了頭，用手抹去眼中的淚。

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泳池裡，陽光透過大落地窗射進來，照在水面上發出白亮的光，再反射到屋頂上，光影在屋頂上跳舞。池水青青，晶瑩剔透，讓她想起童年的雨後，路上小雨窪裡的石子，清澈潔淨。

楊瓊於是想起學校也有溫馨場面，特別是剛開學的時候，那些初來乍到的新生，他們羞澀問路的樣子，彷彿自己初中換新學校的情景重現眼前。人生地不熟，連新同學對她友好的一瞥都是那樣溫暖而記憶猶新。

游泳池藍色的水光裡，休士頓 機場男人的神態露了出來，應該是男人臉上的表情，一絲惆悵和歉疚，欲語還休，彷彿做錯了什麼。

水波翻轉，露出丈夫的臉和他臉上的傲慢：要走，你自己走！

再轉身朝著太陽光的方向，整個游泳池的景象映入眼簾。拱形窗和白色的窗櫺總讓她想起小時候火車站旁的紅磚洋樓。楊瓊抬頭換氣，就朝這白色的窗櫺望一眼，窗外椰子樹在風裡搖動。水波泛藍，彷彿穿越到前世，又回到了無憂無慮的從前。

男人站起身向外走，楊瓊也不自覺地起身。他站定了，提了一下旅行包，對她說：不論你是去哪裡，希望你一路順風。

是他回轉身的一瞬間，他眼神裡的理解和明白，還有言語中的關切和無奈，勾動了她心裡久違的一種感覺，讓她屏息凝住。（七）