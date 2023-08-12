樓藍忽然大叫一聲：最好讓他別插手我們家的事！

樓紅一旁好奇地問：怎麼了？你不是說那個唐彪人不錯嗎？幫了你這麼大的忙，還主動幫忙裝修房子，應該與你不是一般關係。我看他確實是挺不錯的一個好男人，人長得也很帥氣，你們還挺般配。

樓藍突然狠狠地瞪了姊姊一眼，什麼也沒有說，就把自己關進了房間，任憑老父母如何勸說，她就是不出來吃飯。最後還是樓紅隔著門，連哭帶勸地說：樓藍，你有氣對我出、有火對我發，別讓爸媽為你傷心，他們老人受不了。我知道我多嘴，我收回那幾句話行不行？你的事我今後不會再管，我算服你了，姑奶奶！

第二天一早，樓藍就在網上買了當天下午飛西寧的機票。她這時已經徹底清醒了，覺得這次上海之行如同做了一場噩夢，現在夢醒了，一切還得重新面對現實。唐彪和楚先生並沒有做什麼對不起自己的事情，相反他們對自己幫助太大了，除了感謝他們，還應為他們的關係高興才是。多情卻被無情惱，是自己有點自作多情了。

既然沒有見楚先生，打個電話也是人之常情。於是，她給楚先生一個電話，向他告別。楚先生那邊熱情的笑語聲飄過來了：樓小姐，這次太怠慢你了，歡迎你盡快來上海，我代表公司歡迎你。

樓藍說：謝謝楚先生，我再考慮一下。

楚先生說：別考慮了，你這個人才我們要定了。這樣，你把航班告訴我，我讓唐彪送你去機場。

樓藍說：真的不用了，我打個的士很方便。

楚先生那頭急了，你和唐彪不是老朋友嗎？老朋友之間用不著這樣客氣。（二五）