趙梅英／圖

所有關於你的記憶，都是和他聯繫在一起的，尼蒙‧科恩，我到紐約大學法學院第一天遇到的第一人。他高䠷個，雙腿修長，棕色頭髮微微鬈曲，深棕色的眼睛，總讓我聯想起溫潤如玉的瑪瑙。法學院一畢業，他就從我的視野中消失了。從那時起，我再也沒見過你。你們是不是選擇一起「逃離」我，於我來說，這一直是個謎。

回想起來，前前後後我只見過你幾面。第一次遇見你是什麼時候？應該是在二十年前的那個秋天，我還在法學院苦讀，考試、案例分析、研討會，和永遠讀不完的書，忙得頭暈眼花。為了趕期末論文，一頭扎進圖書館 ，絞盡腦汁查找資料，腦子近乎停擺了，癱進沙發椅裡，一動都不想動。忽聽有人講話，直覺告訴我肯定是尼蒙。

待我睜眼一看，原來不只是尼蒙，他身旁還站著一位瘦削的女子，一件小碎花絲綢襯衫、一條暗褐色真絲長裙，一張典型的江南女子靈秀的臉。

「這是雅妮，你們認識一下吧。」尼蒙兩手插在褲袋裡，深棕色眸子裡露出頑皮的笑。尼蒙那張亞歐裔混血的臉，看不出任何華人的痕跡，可能都給他猶太裔父親強大的基因給淹沒了。

你我跟著尼蒙，沿著華盛頓廣場轉悠，兜了好幾圈。黃昏的餘暉灑滿公園，樹影婆娑，還閃動著人影。有幾個人圍著石桌下棋，有幾位老人在打太極拳，還有個彈吉他的小夥子自彈自唱，是個有點文藝氣質的流浪漢。你詫異地瞪大眼睛，尼蒙笑笑說：這就是紐約，什麼人都有，想幹什麼就幹什麼。

你告訴我，你是蘇州人，才來美國不久，正在護士學校學護理，在醫院做義工。原本在省外事局文化交流部門做導遊，經常帶團出國。跑累了，想留下來，學點什麼。哇，好一個勇敢的江南麗人，我嘆道。對江南人我有種天然的好感，我母親就出生在太湖邊的無錫，後來去北京 讀大學，畢業留在那裡工作。我十歲那年，她和我父親離婚，帶我移民來到美國。

尼蒙接過話茬說：雅妮和你母親一樣，人家也是母親了，女兒都上小學了，對不對？

我簡直不敢相信，眼前這位看似柔若無骨的小女子，居然已經做媽媽了。

你只是抿嘴笑而不語，站在尼蒙和我之間，顯得局促不安，甚至有些茫然。你看尼蒙的眼神，天真困惑，很萌的樣子。我感到有些不自在，是厭煩我自己，怎麼驀然間生出一種莫名的煩惱呢？女人啊，幽微曲折的心思，像彎彎繞，常常把自己都給繞進去了。

話說我和尼蒙，認識也有一年了。和我不一樣，大學一畢業就直接進了法學院，尼蒙半工半讀，他已經在一家律師所工作好幾年了。我們常在圖書館碰面，周末他約我去世貿中心遺址聽露天音樂會，有時去大都會 博物館看畫展。我們倆最喜歡的是一起去泡咖啡館，記不清去過多少次了。尼蒙是個健談的人，他知識廣博，腦子裡新點子不斷，和他在一起，你不必擔心冷場尷尬，也用不著沒話找話。可我們都談了些什麼呢，講真話，我已經記不清了，但是肯定沒談過戀愛。我們似乎都在有意迴避著某種東西，尼蒙時常定定地看我，用他那溫潤如瑪瑙般的眼神，那算神交麼？我覺得不過是閃念意識，我不接茬兒，便什麼都不會發生。

果真什麼都沒發生麼？有時候，記憶像一把魔力刷子，由我們大腦神經的某個神祕程序控制著，它會選擇性地抹去某些片段，那些埋在我們潛意識裡難於啟齒的東西。人可能會疏遠自己珍藏的記憶，但那些記憶並不會消失，它們一直都在那裡等待著。如果我們沿著時間之河逆流而上，回到過去，依然能找尋到它們的蹤影，就像往回翻閱一本書那樣。

多年以後，這個女人果真寫了這樣一本書，書名起得也特別，《一生太短了》，彷彿是在幽暗的時間隧道裡，發出一聲悠長的嘆息。

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在離家踏上優步車的最後一刻，洛菲決定還是帶上這本書。有什麼好猶豫的呢？旅行、讀書、寫作，不一直是自己嚮往的生活節奏麼？何況寫這本書花了幾年的時間，不對，應該是一生的時間。雖然還不到五十歲，說「一生」似乎言過其實，可每個人對於生命的感覺是不一樣的。

不是專業作家，卻把寫小說當作營生，而且寫得風生水起，也只有執拗如洛菲這樣的女人做得出來。若不是對文學的一片癡心，還有什麼更合情理的解釋呢？這些年，書一本接著一本寫，除了贏得文學圈內一點小名氣，她從不敢指望這些書會為她賺來多少銀子。她的本行是律師，撰寫法律文件、代表客戶出庭，才是她的正事，可她卻正事、閒事兩不誤。讀法學院那會兒，她才二十幾歲，氣質清雅、心性淡然。眉目傳情向她示愛的男生不少，可她的心像風箏一樣飄悠不定，到底沒個著落，時光就這麼無情地流逝了。有時她會情不自禁地感嘆一句：一生太短了！

她把書匆忙塞進旅行箱，帶上房門，來回轉動門把手，直到確定房門鎖緊了，才放心地走下台階。走了幾步，她又回頭看了一眼自己的家，灰藍色門臉、墨綠色窗格，門廊裡兩把樺木椅子，靜默無聲，漆剝落了，蒼茫暮色下顯得愈發孤寂。當初她毫不猶豫地買下這間小房子，就是被這種莫名的孤寂打動了。（一）