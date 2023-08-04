恍惚之間，物走星移，綠森森的雨林，走不出去的恐懼，他有時候會聽見阿樂的求救聲、有時候會看見小美緊閉雙眼的臉，還有那些憔悴不堪、絕望痛苦的中美洲婦女。當然還有靜姊，悄無聲息走進他的生命，又在他的生命中掀起滔天巨浪。他對靜姊的感情是複雜的，纏繞糾結，欲說不休。他和靜姊愛過嗎？或許有那麼些真情，但是大難臨頭各自飛，如果不是靜姊，他也不會跋山涉水到美國。這一路崇山峻嶺、無邊森林、茫茫沙漠，多少顛簸悲痛、多少千難萬險，稍微一個恍惚就會丟了小命，葬在異國，骨灰也回不了故土。

有人說，他把靜姊的男人綠了，也把一座城市綠了，他沒有死已是幸運。他幸運嗎？換一個角度說也是幸運，到了許多人夢寐以求的美國，還拿了身分，理直氣壯掙綠票子。他或許應該知足，認真踏實幹好每一天。

夏妍的按摩結束，遠帆開始服務文惠了。他聽見文惠說：「最近看新聞，邊境那個混亂，好多非法移民 潮水般湧來，看得我是恐怖加憤怒。」

「美國在幹什麼？全世界指手畫腳，怎麼就管不好自家的大門！非法移民一衝進門來就有身分，對我們公平嗎？」

「太不公平！我們在美國不苦嗎？無依無靠的外國人，讀書辛苦、找工作顛簸，在辦公室受累受氣，不敢跳槽，還不是為了綠卡 。非法移民呢？爬爬山、過過河，就把身分搞定了。」

遠帆聽了，一股熱血朝上湧，悲傷裹雜著憤怒。但他什麼也不能說，兩眼瞪著，無聲的吶喊只能在胸口處來回湧動：非法移民容易嗎？沒有致命的苦衷，誰願意背井離鄉，一路承受折磨和踐踏，那些暴打和強姦、那些森林裡的食人魚和蟒蛇，你們能感同身受嗎？你們正大光明地讀書拿學位，做著讓人尊敬的工作。職場遭受的那些委屈，能和難民顛簸流離的苦難相提並論嗎？

「趕出去，把偷渡 者全趕出去！」這是夏妍的聲音，「托尼說過，應該把偷渡者槍斃，屍體放在邊境線示警，否則斷不了源源不斷的非法移民。」

遠帆咬了咬牙，黑暗中無法承受的壓抑，但又必須孤獨前行。（五）