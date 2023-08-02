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小鮑老師（全文完）

張舒涵

她捂住嘴巴，眼淚大滴大滴地不斷從指縫處溢出：「院長，我求求您，借給我們母子一個屋簷避避雨。」

院長黯然神傷，忍不住也是流淚，心想這當初可是藝術學院數一數二的大美女，誰想一步錯步步錯，如今竟然淪落到這番田地。院長叫來薛文婧，讓她幫著換間大的宿舍，方便沈晴坐月子。薛文婧說：

「院長，這事就不勞您操心了。我已經在安排，很快宿舍就能騰出來。」

村民們找不到小鮑，情緒越來越激動，不斷來學院鬧事。黑小夥幾次和院長談判，表示雖然小鮑畏罪潛逃，但他蓋的章卻實打實是學校的，學校不能不認帳！雙方多次溝通毫無結果，矛盾越來越尖銳。

搬到新校區後，急紅了眼的村民索性聯合起來圍住學校，不答應條件就不讓學生們正常上課。院長、書記一邊彙報領導請求援軍，一邊號召老師們團結起來保衛校園。

老賈臨危受命組織保安隊，指揮年輕男老師們殺出一條血路，帶領學生到教室上課。村民中領頭的皮膚黝黑的小夥子，站在高地死死地盯住老賈，把鑲著鋼錐的鐵拳套戴在手上，惡狠狠衝著老賈做了個割喉的威脅動作。

學院和村民們的衝突不斷。一天夜裡，老賈帶著年輕老師在校園巡邏時，被黑小夥用鋼錐捅死了。看著老賈的屍體，學院老師們嗟嘆不已，暗想老賈和小鮑當年可是忘年至交，沒想到最終喪命在小鮑手裡。

沈晴心中愧疚，追悼會上她主動抱著孩子去了靈堂，讓孩子給老賈的牌位磕了三個頭，輕聲祈禱說：

「老賈，冤有頭，債有主，如果你真覺得自己死得冤枉，就把小鮑抓住，抽筋扒骨了吧！」（全文完）

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