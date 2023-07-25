阿力金吉兒／圖

如果人生的記憶可以標註、分格、儲存，那惠玲是會被丁雯儲存在標著「美國／印第安納州 ／首府郊居／華人 好友」的格子裡。格子外表是玉米田，襯托大片楓紅，丁雯和惠玲在這格子裡，曾有五年的相知歲月。

丁雯在任教的城東中文學校認識了惠玲。惠玲有個女兒，丁雯也有個女兒，彼此年齡相仿，先生也算投緣，於是兩家經常一起餐敘、一起踏青。

惠玲人長得秀氣，三十五歲左右，活力十足，擅長打網球。她的球技比一般女生強，是附近華人圈子裡唯一可以跟男士對打的女生。她先生老趙已經五十歲了，個子矮小，眼睛也小，張著眼睛跟閉著差別不大，看起來無精打采。若純以外表觀看，老趙與惠玲實在不搭。惠玲說她和老趙結婚六年多，丁雯不由得好奇地問：「老趙四十幾歲才結婚？」

「唉！我是他第二任老婆啦。」

「嗄？老趙外表不……結了兩次婚？」

「他因為外遇和第一任妻子離婚後，回屏東老家相親，我們是相親認識的。

「當時我虛歲三十還沒嫁，鄉下的家人急壞了，一聽老趙從美國回來、碩士、在美國大公司上班，趕緊要我排隊去相親，還催我不用花時間交往，要立刻點頭答應結婚。我就這樣嫁來美國啦，家人都覺得我高攀他了呢。」

老趙小學三年級時台灣光復，他錯過學語言的最佳時段，所以他的國語比較奇怪。當丁雯、惠玲兩家一起去廣東館子吃飯時，老趙拿起菜單大聲說：「來盤八珍抓鴨吧。」丁雯低頭仔細看看菜單，喔，老趙點的是八珍扒鴨。當老趙說他昨天帶女兒去看「口空醫生」，原來是去看了牙醫。當他說「那個人辦事草綠」，他其實說的是「草率」。然後他還會自我解嘲：「中國字不就是有邊讀邊嗎，怎麼還有破音字？」

老趙不太結交華人朋友，但他有幾個非常麻吉的白人老友，經常相約一起打獵，獵白尾鹿、大雁之類。每年秋冬之際，當地政府觀察野鹿繁殖高峰，訂出開放獵鹿季節的日期。前面兩星期只能用弓箭射鹿，讓鹿群警覺樹林裡有危及生命的入侵者，然後才正式宣布獵槍獵鹿季節開跑。

要出發打獵老趙特別興奮，他開車去北邊，跟朋友在叢林裡外宿六天。打獵似乎是純男人的節目，老趙從來不帶惠玲去。至於這些男人白天打獵、晚上在酒吧喝酒之外，有無其他獵艷活動，老趙不談，惠玲不知道，也不想過問。

過去老趙的獵鹿之旅，從來沒帶回一隻鹿來。

直到最近這一次，老趙在荒郊野外的返家途中，突然覺得汽車被撞了，且力道很大。他驚魂甫定地停下車探看，原來一隻要橫過馬路的大公鹿撞他個正著。鹿當場被撞死了。

老趙獲得生平第一隻鹿。

當他興沖沖地載著大鹿趕回家門時，惠玲追問：「那鹿鞭呢？」

「嗄？」

老趙摸摸頭，調轉車頭沿路去找鹿鞭。他記得在車禍現場，他放下獵槍，拿出利刃狠刺下去，就地處理鹿的內臟，把整包穢物放在馬路邊。

那天晚上，丁雯全家被邀約去欣賞老趙吊掛在車庫裡的「戰利品」，丁雯根本不敢看，尤其是鹿的眼睛。但老趙在一旁不停地誇讚：「真美麗，尤其是臀部與後腿，弧形漂亮，強壯有力。」

大中很羨慕老趙的這些經驗，跟老趙商量，下次打獵、釣魚 ，一定帶上他，也讓他體驗一下這種美式接近大自然的狩獵文化。

果然老趙打電話來了，約他去船釣。

「釣魚清晨時段魚兒最餓，愛吃餌，容易上鉤，所以清晨五點要出發。」

到了湖邊，租船，穿釣魚裝、救生衣，船主提供自動船竿、捲線器、假魚，還有探測不同種魚群在大湖裡位置的電腦設備，這些對大中來說處處都很新鮮，頗為興奮。

當天他們捕到兩條小鮭魚、十幾條白魚。本來船主只想把清乾淨的魚排給他們，其他魚頭、魚鰭、魚肚，華人最愛吃的部分，全部用垃圾處理機處理丟掉。大中眼睛瞪大了高喊：「喂喂！我家養了好幾隻貓，這些全部我都要。」

船主看了他一眼，笑笑：「老中家裡個個都養貓。」船主乾脆把其他老外釣客不要的魚頭，都給了大中、老趙，他們歡喜帶回家。

丁雯做了砂鍋魚頭、紅燒魚下巴、香煎魚肚……吃得不亦樂乎。她沒事就問大中：「你何時再跟老趙去釣魚吧？」大中總不吭聲，除了風大船搖會嘔吐外，他還看到魚兒在生死線上的掙扎。

後來大中倒是跟老趙去附近樹林裡打野雁。但空手而歸，只帶回一雙凍僵的腳。

後來，大中不再羨慕老趙的野外行，不但辛苦，也殘忍。他看過幾次老趙用獵槍瞄準野雁時，嘴角微掀，微笑中有某種要征服對方的猙獰。

兩年後，惠玲說老趙又有外遇了。

丁雯勸惠玲對丈夫要多點信任，也算對自己有信心。對丁雯的諸般勸說，惠玲只回了一句：「別忘了老趙是獵人，愛吃野味。」（上）