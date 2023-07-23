老太太更急了，我們可有銀行匯款的記錄，上面注明是發給你們的裝修公司，另外還有你給我們的公司收據。

壯漢又笑了，這又能說明什麼呢？你把裝修合同拿出來啊！

樓藍發現這個壯漢一笑，還是挺憨厚、挺老實的。也許正是他外表具有某些欺騙性，才讓自己老父母輕信了他，看來他是存心想侵吞父母這筆裝修款了。樓藍已經做了調查，那個裝修公司就是個皮包公司，他說得對，發給這樣的公司即使有記錄、有收據，又能怎麼樣呢？

聽壯漢這樣說，老太太更驚慌了，再三哀求他認帳，講自己一輩子生活在外地的不容易以及在上海買房的甜酸苦辣。這可是他們一輩子的血汗錢，還有大小女兒的支持。

那個壯漢笑咪咪地點燃一支香菸，無動於衷地聽著。您老人家別對我說這些，我又不是民政局幹部。您今天將裝修款交了，我們簽好合同，明天就開工。

老太太眼睛紅了，老淚縱橫，你可千萬別黑了良心，侵吞我們的血汗錢啊！我們交沒交款，你心中沒有數嗎？你是欺負我們這些老知識分子不懂社會上規矩，先將錢騙了去。今天你不認帳是絕對不行，我們把社區的人都召來評評理。

那個壯漢將菸頭在牆上摁滅，老太太我不跟您講這些，您說我欺騙您，拿證據呀！講醜話誰不會？您說你們老知識分子什麼都不懂，鬼才信呢！現在哪個知識分子不精明？你們沒交款，還硬說交了款……

樓藍突然憤怒地在大門上「砰」地一拳，你這人越說越離譜了，賴了帳竟敢說這種屁話？你是不是覺得我們善良老實，連你這樣的人也欺負到我們頭上來了！男人覺得失言，便不言語了。

樓藍越說越生氣：據我了解，你們這個裝修公司是個有黑社會背景的三無公司，沒有公司營業執照、沒有裝修許可證，你手下人更沒有裝修資質。你們就是靠無恥、靠欺騙，在上海灘混世界。（五）