我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華埠美食節 人潮爆滿 2小時賣光400杯奶茶

密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

樓藍在上海（五）

鳳群

老太太更急了，我們可有銀行匯款的記錄，上面注明是發給你們的裝修公司，另外還有你給我們的公司收據。

壯漢又笑了，這又能說明什麼呢？你把裝修合同拿出來啊！

樓藍發現這個壯漢一笑，還是挺憨厚、挺老實的。也許正是他外表具有某些欺騙性，才讓自己老父母輕信了他，看來他是存心想侵吞父母這筆裝修款了。樓藍已經做了調查，那個裝修公司就是個皮包公司，他說得對，發給這樣的公司即使有記錄、有收據，又能怎麼樣呢？

聽壯漢這樣說，老太太更驚慌了，再三哀求他認帳，講自己一輩子生活在外地的不容易以及在上海買房的甜酸苦辣。這可是他們一輩子的血汗錢，還有大小女兒的支持。

那個壯漢笑咪咪地點燃一支香菸，無動於衷地聽著。您老人家別對我說這些，我又不是民政局幹部。您今天將裝修款交了，我們簽好合同，明天就開工。

老太太眼睛紅了，老淚縱橫，你可千萬別黑了良心，侵吞我們的血汗錢啊！我們交沒交款，你心中沒有數嗎？你是欺負我們這些老知識分子不懂社會上規矩，先將錢騙了去。今天你不認帳是絕對不行，我們把社區的人都召來評評理。

那個壯漢將菸頭在牆上摁滅，老太太我不跟您講這些，您說我欺騙您，拿證據呀！講醜話誰不會？您說你們老知識分子什麼都不懂，鬼才信呢！現在哪個知識分子不精明？你們沒交款，還硬說交了款……

樓藍突然憤怒地在大門上「砰」地一拳，你這人越說越離譜了，賴了帳竟敢說這種屁話？你是不是覺得我們善良老實，連你這樣的人也欺負到我們頭上來了！男人覺得失言，便不言語了。

樓藍越說越生氣：據我了解，你們這個裝修公司是個有黑社會背景的三無公司，沒有公司營業執照、沒有裝修許可證，你手下人更沒有裝修資質。你們就是靠無恥、靠欺騙，在上海灘混世界。（五）

上一則

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

下一則

擺了一道烏龍

延伸閱讀

轉型遠距工作 商辦價值大減

轉型遠距工作 商辦價值大減
上海人大主任董雲虎突被查 20大後首名正省級官員落馬

上海人大主任董雲虎突被查 20大後首名正省級官員落馬
「想成是太監」 上海大老闆替4情婦找保鑣 要求先閹割

「想成是太監」 上海大老闆替4情婦找保鑣 要求先閹割
中國中等收入族群 拚2035年翻倍、8億人

中國中等收入族群 拚2035年翻倍、8億人

熱門新聞

高雄市左營國中學生郭品薰熱愛運動舞蹈，擅長倫巴、恰恰、牛仔、森巴和鬥牛。（記者徐如宜／攝影）

「撐下去就是妳的」 台14歲少女奪世界運動舞蹈賽雙冠

2023-07-18 02:55

自卑

2023-07-16 02:01
顏寧儀∕圖

我要變漂亮（上）

2023-07-17 02:02

手機比命還重要

2023-07-16 02:00

花錢難

2023-07-19 02:00
王正方（左）初到美國加州，和哥哥王正中在舊金山的海洋公園合影。（王正方．圖片提供）

我那位直話直說的老哥

2023-07-15 02:02

超人氣

更多 >
「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴
法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定
華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者
張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣
靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣