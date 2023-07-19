兩個男人在樹蔭下、花叢間近距離糾纏，老趙被摸得很不舒服，突然之間怒喝一聲，兩根手指夾住紅包扔在地上，厲聲說：

「小鮑，我趙某人也是讀過書的人，不能枉為師表！」

小鮑雖然自詡人生經驗豐富，其實接觸的都是些市井油滑之徒，並不了解老趙這種迂腐且一根筋的讀書人。

小鮑以為老趙被院長欺負得謹慎過頭，就說：「趙大哥您放心，您幫了我的忙，我要是昧著良心去院長那裡舉報您，我還是個人嗎？」

院長的凌辱是老趙多年來不容觸碰的傷疤，他臉上勃然變色。小鮑心中暗叫不好，急中生智，從懷裡拿出成績單來，扯個謊說：「趙大哥，您給改個分數，讓我也能幫幫那些生我、養我的父老鄉親們！如今寒門難出貴子，他們養出來一個大學生不容易呢！趙大哥，我是個知恩圖報的人，聽說你孩子馬上要上小學，用不用我幫忙找個人？」

老趙心中一聲冷笑，他並不相信小鮑能辦成孩子上學這麼大的事。但「父老鄉親」四個字打動了老趙，他的臉色逐漸緩和。老趙隱約聽說小鮑父親失蹤，想當然地以為他是個吃百家飯長大的孩子，想方設法要報答鄉親們的養育恩情。電視劇害死人，老趙對鄉村的了解只限於「豐年留客足雞豚」的溫馨場面，從未想到父老鄉親們會對孤兒寡母一家人欺凌侮辱，小鮑對他的鄉親們也只有恨意。

老趙口氣緩了一下問：「你想要多少分？」

小鮑單手比劃了個酒令中的「九」字：「送佛送到西，趙大哥您給個九十分吧！」（七）