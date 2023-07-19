王幼嘉／圖

樓藍揮著那把雪亮的菜刀，奮力砍向壯漢堅實的後背，血光一閃。她意識到她的上海之行已經畫了句號，有可能在劫難逃了。

菜刀砍破了壯漢的羊皮夾克，一道細細的紅色血跡從夾克後背的破處滲了出來。壯漢一聲慘叫，鬆開了夾著老母親的手臂，將她推倒在地，老太太哭喊了起來。樓藍仍然不解恨，追上去又砍了一刀。羊皮夾克的後背頓時盛開了一樹血色桃花，在黑色皮夾克的映襯下，那片紅色怵目驚心。

壯漢清醒地意識到，這個小女人已經瘋了。他奪路而逃，從二樓的樓梯上跌跌撞撞朝樓下狂奔而去，一邊跑，一邊大聲嚎叫：殺人了！這個女人殺人了！

正值黃昏時分，上海松江區小昆山這個居民社區，是人們下班回家做飯的時候。頓時，家家戶戶的窗戶劈劈啪啪打開，人們小心翼翼伸出頭來，不約而同看到了這樣的場景：一個穿黑色皮夾克壯實的中年男人，被穿著羽絨衫瘦小的年輕女人，在社區中心廣場上揮刀追趕。壯漢跑著、跑著，突然摔倒了，那個女人也被幾個社區保安攔住了。隨即，有熱心的居民撥打了報警電話，同時也撥打了救護車的電話。

壯漢從地上爬起來，突然坐在廣場的花壇邊緣，雙手抱著頭，緊閉著眼睛。樓藍將菜刀「噹啷」一聲扔在地下，仍然怒氣未消。

這時有個珠光寶氣、身穿皮草大衣的年輕女人走了過來，乜著眼嘟囔了一句：夫妻倆打架，也犯不著動刀子呀。

樓藍白了那個多嘴的女人一眼，你胡說什麼！誰和他是夫妻？

不一會，警車與救護車同時駕到，分別將樓藍和那個壯漢送上了各自要去的地方。當樓藍被兩個員警押上警車的時候，她下意識地瞥了那個挨刀的壯漢一眼。兩個醫護人員走向他的時候，他突然兩眼一翻。一頭栽倒在地，引起圍觀的社區居民一片驚呼：哎喲，伊死了嗎？伊怕活不成了！

樓藍知道自己那兩刀砍的不是致命的地方，即使流血過多，也不會導致這個壯實的男人立即死亡，這個男人顯然在當眾演戲。他為什麼要裝死呢？很明確，這樣顯得樓藍罪不可恕。他下面還不知道會使什麼招數呢！樓藍想無非是想訛詐唄。既然自己做了，就沒有考慮什麼後果，當樓藍拔出那把菜刀的時候，就已經豁出去了。

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直到現在，樓藍也不知道，這個被她砍傷的中年壯漢姓甚名誰。樓藍寒假從大西北青海西寧來上海，雖說是探望年邁的父母，其實也想觀摩一下上海當代藝術館的雙年展。樓藍是青海西寧一所中學的美術教師，也是出色的畫家。樓藍油畫多次參加全國美展，在大西北地區也是小有名氣的文化人士，現在居然在大上海揮刀砍人，都是因為父母親在上海買的這套房子。

樓藍父母親是上個世紀1960年代大學畢業的知識分子，原來在上海高校工作，1970年代中期，支援大西北建設離開了上海。父母親當時接受了這樣的命運安排，自然有歷史的原因，但卻使少女時代的樓藍對父母親心存怨懟。

有件事讓她始終難以釋懷，高考 時樓藍因為考素描少了十分，便與她心儀的北京 中央美院失之交臂。如果樓藍戶口還在上海，這樣的分數即使進不了中央美院，考上杭州的中國美院也是綽綽有餘，然而她卻進了西北一所師範大學的美術系。樓藍曾經責問過父母親，為什麼當初要離開上海？心懷愧疚的父母親面面相覷，無言以對。也許受了女兒這番言語的刺激，老夫妻退休 後，便萌生了重回上海養老的心思，當然這只是他們的一廂情願。退休老人工資微薄，上海的房價高昂，他們是無法再回去了。

父母親終於下定決心在上海買房子，是後來的事。樓藍的姊姊樓紅千禧年後，突然去了上海。樓藍的姊夫原來是個西北小城的文化幹部，好歹也算是個知識分子，頭腦靈活。他認為這年頭在體制內搞文化，已無多大意思，索性棄文從商，將大西北的蟲草弄到南方去賣，竟然發了大財。發了財去上海發展，樓紅隨即也辭了工作，隨夫到了上海。

姊夫後來把生意做得風生水起，經不住別的年輕上海女人的誘惑，便和樓紅離了婚。姊夫也算慷慨，分手時給了姊姊一小套一室一廳住房，還在靜安區。樓紅沒有孩子覺得孤獨，便將退休的父母親從大西北接到上海，總算圓了他們的上海夢。（一）