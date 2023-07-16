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苓子物語（七）

舒怡然

郁文二話沒說，就把他的滑冰帽摘下來，遞給苓子，「拿去，快戴上！」

「那你呢？」

「沒事兒，我是男孩。」郁文還從來沒這麼自豪過。

「怎麼，你的手也凍僵了？」看著苓子凍得紅紅的小手，郁文把自己的手套也給了苓子。苓子頭上、手上都戴上了郁文的行頭，她覺得自己儼然就是郁文第二了。

「你滑得這麼好，怎麼不想想進省體校呢？」苓子好奇地問。

「嗯，省體校來人找我談過，我自己真的不想去，可我拗不過我爸。下個星期他要帶我去做體檢，只要合格，我大概就可以進體校了。」

苓子忽然不吭氣了，一想到郁文可能很快就要離開他們學校，她心中不免黯然。

兩人踩著厚厚的積雪，走在回家的路上。雪停了，整個世界安靜極了，只有他們腳下發出「咯吱咯吱」有節奏的響聲，像小夜曲一般悅耳。兩人專心地傾聽著這雪夜裡的小夜曲，苓子覺得這是她記憶中最美的音樂了。

接連幾個星期，都不見郁文的影子，苓子以為他已經被省體校錄取了。心想：這個郁文真不夠朋友，怎麼走了連個招呼都不打呢？

一天放學後，班主任李老師叫住她問：「苓子，你能不能跟我去醫院看看郁文？」

苓子一下子愣住了，「郁文，他怎麼了？他病了？他得了什麼病？」

李老師說：「唉，快別問那麼多了，去了你就知道了。是郁文悄悄告訴我說，他想見見你。」

苓子心裡一下子像堵上了一團亂麻，郁文平時很少生病，他一定是得了什麼難治之症。不會的，也許他只是重感冒，是不是那天滑冰凍著了？他把帽子和手套都給了我，我真是太任性了。苓子在心裡一邊狠狠地責罵自己，一邊虔誠地禱告著：郁文，你可要好好的。（七）

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自卑

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