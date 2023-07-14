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台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

12B03租客（一七）

紅山玉

這種租戶造成的損失由租戶負責，你知道吧？劉曉光手裡握著的鼠標「啪」的一聲，掉在了地板上，鼠標後面兩節小四號電池跟體育運動員似地彈跳了起來，一節電池滾到牆角，一節電池滾到他的電腦桌子底下，不見了蹤影

他低頭看地板的時候，我看向他的腳底。這傢伙竟然還穿著昨天那雙搭夥過日子的襪子，只是我隱約感覺到，今天兩隻腳交換了一下，僅此而已。

叔叔，怎麼辦？你救救我！劉曉光開始管我叫「叔叔」。我想起來昨天他對我說的那句「你是誰」的時候，心裡對眼前這個惹禍的年輕人是既恨又疼。

誰給你做的擔保人？我問他。

我想起來在哈德先生的信息本子裡，記著他擔保人的名字，好像是朋友。

叔叔，你千萬別找她。找她，我爸、我媽就知道了。我求求你，千萬別。他雙手合十，不停地給我作揖。

神仙也救不了你，我心裡說。何況我不是神仙。現在建材市場上什麼東西都貴得出奇，公司怎麼會搭錢替他出資呢？何況這樓裡這麼多住戶，如果個個都這樣，那公司還能有什麼利潤，我們這些員工喝西北風去不成？

你有沒有買保險？我給他出主意，大部分的保險公司都是可以提供水險的。

我沒買，我就這點家當，也不值得買啊！他低著頭，雙手揉搓著自己的衣角。衣服還是昨天那件衣服，衣襟前胸的部位還掛著那兩小段方便麵的殘骸。

我長嘆一聲，唉，等我幫你問問辦公室吧。他再次雙手合十，不斷作揖。我走出門去，回頭跟他說：我去樓下看看，一會兒就回來。

我進入1203室內的時候，阿蘭正和哈德先生還有主人丁香女士，挪著屋子裡的家具。沙發需要挪，書櫃也需要挪，所有東西都得挪。

請先幫我挪我的書櫃，那些書都是寶貝！沙發等一等、等一等。主人丁香跟個指揮員似地指揮著兩個男人。（一七）

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