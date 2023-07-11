趙梅英／圖

他把還泛著青色的紅菇娘果鏈，套在苓子的脖子上，然後呵呵地笑著說：「你戴著這個真好看，想吃了，就拿一顆下來吃。」

苓子用手撫摸著一顆顆紅菇娘果，「這麼珍貴的東西，我怎麼捨得吃？」

「其實我也沒費啥勁，是我表姊從山裡帶來的紅菇娘，也是她幫我串起來的。欸，你必須得吃，不然秋天一過，果子就乾了。」

「乾了更好，就成標本了，那我就可以永遠保存著它了。」

「你真的和別人不一樣，我沒想錯。這個紅菇娘果鏈，就算是拿來贖過的。」

「贖過？你有什麼過呀？」

「我，我以前太混，逼著你看我打架，簡直不是人。」

苓子舒了口氣，「噢，是為了這個。」她衝慶福嫣然一笑，「你是為了逞英雄吧？」

慶福笑了，就是的。

「其實，你真該道歉的是郁文，他那麼文氣，竟然打不還手。」

聽了苓子的話，慶福愣了一下。唉，人心所向，怎麼輕易改變得了呢？苓子心底喜歡的還是郁文。不過這次他沒有反駁苓子，只苦笑了一下，搖搖頭。兩人都默然無語。

一陣秋風吹過，苓子頸上的紅菇娘果鏈沙沙作響。

競選大隊長

苓子長大以後，回憶起童年的玩伴，她能記起來的怕也只有愛玲了。

她的愛玲不姓張，張愛玲離得太遙遠。但有一點共性是，愛玲也長著一副美人胚子，她們從小就玩耍在一起。說是好朋友吧，兩人又常常鬧彆扭；說不是好朋友吧，兩人又總是形影不離。苓子媽就常常挖苦她說：「你們倆就是一對小冤家。」

對媽媽的話，苓子不理不睬，心想：你懂什麼呀！這才叫友誼。「友疑」就是友好加懷疑。如果交個朋友，只會鼓掌，不會爭論，那有什麼勁啊，還不如和榆木疙瘩好呢。

愛玲不光長相出眾，嗓音也極好。她隨便讀什麼，都那麼朗朗上口。比如像「三字經，害人經」這樣的兒歌，愛玲也能朗誦得抑揚頓挫，聽得大家直咂嘴。聽完了，搗蛋鬼們便開始琢磨著起鬨，「嗨，『三字經』是啥玩意兒？誰是害人精啊？」

愛玲可不是一般的女孩兒，她是出了名的小辣椒。她把丹鳳眼一瞪，「不知道害人精是誰呀，回家問問你奶奶，她準知道。」

那些淘氣的男孩子沒占著便宜，氣不過，索性就把「害人精」這雅號送給了愛玲，不過他們也只敢在背地裡叫一叫而已。

每年學校的兒童節文藝匯演，詩朗誦的領誦人非愛玲莫屬。苓子心服口服地給愛玲鼓掌，可愛玲卻不領情。她暗地裡嘀咕說：「其實我知道，老師心裡喜歡的是你，聽她怎麼說的，『苓子的朗讀聲情並茂，愛玲的特點是嗓音宏亮』。」

苓子趕緊解釋說：「別聽她的，你才是最棒的。我自己是怎麼回事，我還不知道？咱倆一起朗誦，我只能做配角。」愛玲將信將疑地看著苓子，搖搖頭，她心裡就是有種莫名其妙地怏怏不快。

「看看人家愛玲那孩子，什麼事都爭強，哪像你，動不動就打退堂鼓。」苓子媽每次批評女兒，總是不忘把愛玲抬出來，對比一番。她是想用激將法，苓子媽自以為頗精通心理學，可哪想到常常適得其反，苓子最不愛聽媽媽這類說辭，還忍不住頂幾句嘴。「爭強有什麼好的？也不是凡事都得爭上游啊。」

「為什麼不爭啊，找對象都得爭，更甭說別的了。」苓子媽很生氣，女兒居然頂撞自己。

「我可不這麼想。是你的，誰也搶不走，不是你的，爭來也沒啥意思。」

「哼，那你就懦弱吧。不爭，看你以後嫁得掉。」

「媽，你說什麼呢？我和愛玲也沒爭男朋友，你跑題跑到哪兒去了。」苓子咯咯笑了。

「你這死丫頭，倒把俺給套進去了。」苓子媽狠狠地瞪了女兒一眼。

不過，有一件事的確是讓苓子很不爽。愛玲是少先隊大隊長，臂彎上總是佩戴著三道小紅槓，像那麼回事。苓子只是班裡的中隊長，少了一道紅槓槓。平時倒也無所謂，就是每年六一兒童節，學校少先隊要搞個儀式，每個班的中隊長得向大隊長報告。對愛玲來說，這絕對是高光時刻，一年就這麼一次，她做夢都盼著這個日子。

那一天，愛玲穿著嶄新的藍褲子、白襯衫，戴在臂彎上的三道小紅槓格外顯眼。她站在高高的臺子上，中隊長們朝她正步跑過來，行舉手禮，然後大聲說：「報告大隊長，我是五年級四班中隊長路艷，我中隊三十六名隊員全部到齊。報告完畢。」

苓子也站在那一長串報告的中隊長之列，不耐煩地等待著。她覺得很蹩腳，平時的好朋友，這會兒卻裝得一本正經的模樣，有點兒滑稽。尤其是當她看到愛玲站在高處，一副自得享受的樣子，就更不自在起來。也許媽媽說得對，愛玲和我真的不一樣。

愛玲的自傲也不是沒有緣由的，少先隊大隊長可不是想當就能當的。首先得校團總支書記推薦候選人，然後由所有中隊長投票 表決，過半數且票數最高者才能當選，而且每年都得重選。愛玲已經當了兩年，若是六年級她再連任，那可就是三連冠了。

離大選的日子越來越近了，苓子能感覺得到，愛玲對自己比平時更熱絡了。苓子努力抑制自己不去那麼想，她們本來就是好朋友嘛，不會只為了一張選票才交朋友吧。（二）