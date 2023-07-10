12B03租客（一三）

那隻蒼蠅朝著我站的方向飛了過來，我趕緊快走了兩步，我是真的再也不想來這間公寓了。可是明天呢？明天不是得陪消防員，來更換和測試那個煙霧警報器嗎？

哎呀，我這倒楣的玩意兒。我還沒出門，聽見劉曉光碰灑了地板上那只燒水的水壺，接著他又罵了自己一句「倒楣的玩意兒」。他這是又要燒水泡麵吃了。我不知道我該說些什麼，但是我的良心告訴我，先別出這間屋子，說幾句叮囑的話，就當他是我兒子。

你，出去買點菜，自己做點飯吧。那東西對胃不好。我回走兩步，對著他的後背說。再說，你們學校今天有網課吧？

我昨天在地下停車場，看見另外一個在服裝學院學習的女孩子，我問過她。她說最近快要到期末考試了，老師天天組織複習呢。

你是誰？我吃什麼關你屁事？

我愣在那裡，是的，我是誰？他吃什麼，關我什麼事？

我上不上課，關你什麼事情？趕快走，你這隻蒼蠅！他揮著手裡的抹布，對著空中甩了幾下。

我不知道他在轟我，還是真的在轟那隻在屋子裡徜徉了幾天的蒼蠅。那可是他那會唱歌又穿綠裙子的女友的替代品。

可是我知道，明天我和消防員來的時候，我還是會說幾句話的。再不行，我去翻哈德先生手裡的登記簿，那上面都記著每一個租客 的緊急聯繫人方式。我不信我找不到管他的人。

湯姆，你在哪？我褲腰上別著的對講機裡，傳出來哈德先生急促的聲音。鬼知道他又要我去幹什麼活？（一三）