太陽臉／圖

誰也沒有料到，一場滾滾而來的瘟疫改變了世界，也改變了每個人的生活。當新冠病毒席捲美國的時候，身在美國南方的葉書香並不緊張，她對朋友夏雁和沈惋心說：「最多蹦躂一年，病毒明年肯定撤退！」

「撤退我就回家看父母。」夏雁急切地說。

「我媽有糖尿病、高血壓、心臟病，眼睛也模糊了。病毒沒完沒了，何時才能回國？」惋心沒有染上新冠，但是這場大瘟疫讓她染上了憂鬱症。

一年盼一年，病毒賴在地球上就是不走，中國的大門就是不打開！夏雁的母親病重進醫院，夏雁的回國簽證 被拒，理由是有病危通知才給人道簽證。最後母親病情惡化，病危通知下來了，夏雁哪有時間去應付那些無休無止的核酸檢測、健康碼、酒店隔離、社區登記……只能在微信視頻上看母親的葬禮。

惋心的情況也糟糕，她說她是一路恐懼到了絕望，千辛萬苦拿下簽證，回家探望病危的父親，剛下飛機就被送進隔離酒店。兩天後父親病逝，她被困在隔離酒店，呼天喊地都不應，她跟門崗大白下跪，大白也跟她對跪──反正就是不放人！當隔離結束，她奔向外面的世界，卻只能在父親的墓前迎風灑淚。

夏雁和惋心羨慕書香，看她在疫情 期間上網課，學習詩詞和書畫，平淡修身，從容養性，沒有恐懼和焦慮，也沒在疫情經歷撕心裂肺的失親之痛。

書香說：「我最親的人早不在了。」

「你的父親還在。」她們記得。

「他沒有養過我！」書香的回答乾脆俐落。

「養你的兩個姨媽呢？」

「她們心中只有自己的孩子，我小時候輪流住在她們家，像皮球一樣一年踢一次，踢出球的那家可開心了，我記得丹丹表妹像扔了包袱的面部表情，說終於沒人霸占她的房間。」

每個人的生命或多或少都有悲苦和哀傷，有些傷注定了要銘心刻骨，傷口癒合後結疤，傷痕永遠都在。那是一種無法承受的痛，在某個剎那之間，沒有理由地襲擊你，讓你猝不及防、讓你孤獨無助。

書香偶爾會從夢中驚醒，發現自己大聲喊著：「媽媽、媽媽。」。

書香記得母親，母親知書識禮，熟讀唐詩、宋詞。母親喜歡蘇軾的「腹有詩書氣自華，最是書香能致遠」，於是給女兒取名「書香」。書香六歲那年遭遇不測風雲，失去了母親。母親肝癌去世不到三個月，爹便有了女友。姨媽告訴她：你爹的狐狸精嫌你是個累贅，不要你，但我們要你！於是兩個姨媽輪流收留書香，一年換一個姨媽家。在這種環境長大的她，性格還算正常，活潑可愛，喜歡唱歌跳舞，但是無心讀書，高中畢業後便去服裝店打工。大姨媽總是說：「你辜負了你媽的在天之靈。」

書香能說什麼？她的成長沒有爹媽，就算考上了大學，誰心甘情願，無償為她提供學費？兩個姨媽都有自己的孩子，都有一本難念的經。在某個光影斑駁的瞬間，童年的畫面支離破碎，在書香的眼前凌亂閃過，閃過母親溫柔的眼睛和微笑。母親常在她臨睡前給她讀古詩，她能記住母親的聲音，還有那句「腹有詩書氣自華，最是書香能致遠」。

母親離開她的時候她還小，不懂得死亡。她還問大姨媽：媽媽睡在那裡，怎麼不起床？大姨媽說：你媽媽要去很遠的地方。書香問：那媽媽什麼時候回家呢？

書香後來才明白，去了很遠的地方，再也無法回家。

書香二十一歲那年，熱烈如火地戀愛了。她付出了真心，太想有一個家。兩年後，愛人移情別戀。她受了打擊，從此變得瘋瘋癲癲，濫交男人、主動上床。若是談得開心呢，關係可以維持半年，若是煩心，第二天就把他踢掉。在她的身後飛了很多外號，什麼大眾情人、什麼公共汽車，她聽了呵呵一笑，就當微風吹過耳畔。

這期間大姨媽找她談過話，她滿不在乎地說：「打小您就教育過我，男人很壞，豬狗不如，禽獸中的禽獸，跟我爹一樣的下賤，沒有責任，只知道花心亂搞。」

有年聖誕節 ，書香喝醉了，醉醺醺建了一個新群，在深夜把十幾個前任同時拉進來。她是群主，群主改了個新暱稱叫「太平間公主」，公主振振有詞發話了：「生命苦短，感謝在座諸位陪伴我的美好時光，讓我的生命有了特別的意義。」

群裡炸鍋了，蹦出各種憤怒、驚訝、呲牙咧嘴的表情，一個男人發了個斜眼偷笑的表情包，低低怯怯問了一句：「群裡三十多號人都是你的前任？」

有個前任發火了，他說：「好好的聖誕節，封什麼太平間公主？半夜三更的不睡，幹麼不去太平間搶C位？」

書香沒生氣，她笑嘻嘻地說：「噓、噓，我知道你尺寸太小，身體不好，幾個回合就敗下陣來，像頭死狗。」

那男人怒罵：「你個公共插座，好意思滿口吐糞。老子如今有老婆、有兒子，家庭美滿、事業成功。」（一）