父親去世那年，祖父提醒她，以後要為父親操辦一場水陸道場，說父親這一生太苦了，她也沒有理會。她相信所有力量都在自己身上，只能由自身激發出來。而這些年，她能做的除了遺忘，還剩什麼？

車子早已將皮革廠和墓地遠遠甩在後頭，她激烈的情緒也隨著窗外變動的風景，逐漸平復下來。好像只要坐到車上，一切都是容易的，時空位移，快得讓人招架不住。廖青發覺自己對沿途出現的諸多景觀一無所知，好像從來沒有被她目睹過，而它們陳舊暗淡的模樣，無不提醒她早就存在於這裡的事實，從她童年時代起便在了。

廖青意識到自己迷路了，原本應該拐彎的地方，她錯過了。在那個通向隧道的路口，她不得不停下，「好像開錯道了。」她若無其事地對副駕駛座上的母親說。即使如此，她依然不慌不忙，好像此行的目的隨時可以更改，不一定非要去那座隋朝古剎。

剛才，大姊給廖青打來電話，是母親接的，她讓廖青方便時給她打過去。大姊並不知道母親要去國清寺為她祈福，如果知道，或許會反對。不是或許，是肯定會。現在，她只需要錢──房子──離婚。

「當年，就是咱媽逼我結婚，好像再不結婚就要嫁不掉，就要變成老姑娘被人唾棄了，就要對不起死去的父親了。」以前，每次大姊恨恨地講起這些，廖青並沒覺得是對母親的「譴責」。

「我們也不是非得去國清寺對不對？隨便找個地方玩玩也行吧？」廖青歪著頭，對副駕駛座上的人說。（二八）