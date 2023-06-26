林晴點點頭，兩人走過去，用手撞開鐵片，把手中剛剛硬糖的外包裝紙丟了進去。接著跟著何先生的方向，開始重複地登階。

「我剛剛啊，本來有點擔心那個垃圾桶。」佳蓉說。

「擔心什麼？」

「想說在山那麼裡面突然有個垃圾桶，會不會很髒亂，都沒人照顧，垃圾堆到腐爛。」

「喔，不過它超乾淨。這裡都沒人來吧？」

「不會到沒人吧這裡，今天就很多觀光 團也在啊。」

「那就是每天都有人清。」

「對啊。我剛剛也有想到，這裡應該是林務局或什麼之類的，總之有人天天會來清理吧。」

「台北市現在走在路上要找個垃圾桶，有夠困難的。」林晴擦了額頭，不確定是汗水還是雨水。

「真的，跟小時候比，消失了好多。」

「妳是台北人？」

「嗯。」

「真不知道哪個比較荒謬，不過我聽起來都怪怪的。是台北現在街道上沒有垃圾桶，還是在拉拉山上有垃圾桶，而且每天都有人在清。」

「不過換個想法，兩個聽起來都滿正常的。」

「妳還真能換個想法啊。」林晴一邊苦笑。

兩人對話到這時，林子的深處傳來一個被悶住的響聲。並不會太大，像個泡泡厚重地破裂，或是那外層是好多、好多床的棉被壓住。但佳蓉好像還是被嚇到，她停下了腳步。

「怎麼了？」林晴撞上本來距離只有兩階的佳蓉。

「那是，槍聲嗎？」

「不是。」

佳蓉一臉疑惑，轉頭往前剛好看到何先生，他也搖頭說不是。

「喔，好。」佳蓉說，馬上恢復了臉色，繼續往前走，一邊問林晴：「妳怎麼知道？」

「我怎麼知道喔？」林晴想了想，用指尖點了點佳蓉的肩膀，把她的耳朵拉到自己嘴巴旁。

「真的？」佳蓉瞪大眼睛。（五）