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當時的月光（五八）

郁嘉茵

他靠著女人，才有了這個工作機會，而且在摸清了整件事的來龍去脈之後，他覺得自己和王慧一樣可恨，靠著另一個女孩出賣青春的肉體和時間，來換取自己想要的安穩生活。如果湯明和湯文遠是赤裸裸的無恥，那自己和王慧就是陰險惡毒。他一邊繼續煎熬地在湯明的公司裡韜光養晦、忍辱負重，一邊期盼著自己可以早點自立門戶，不用靠別人的施捨和憐憫生活。

但他每每想起方曉燕，都會覺得自己是個強暴犯。當她白紙一樣的身體被老男人玷污的時候，自己其實也是拽住方曉燕手腳，讓她無力反抗的一隻隱形的手。方曉燕喜歡過自己嗎？她對王慧又是一種怎麼樣的情感？這樣思考得越多，思緒就如藤蔓一樣無休無止地展開。經年累月，他有很多的話想說，想對方曉燕說、想對王慧說。

也許正是因為有了這樣痛苦的催化，他的音樂創作竟變得順利了起來，寫了一首大熱的歌，在湯家的生意出問題的當口，果斷地從原來的公司裡離職，另起門戶。他帶著全家去海島度假，又讓王慧自己帶著兒子們去新加坡

某一天的夜裡，他聽見王慧自言自語地驚嘆方曉燕現在竟然如此成功。他記下了王慧念叨的那個化妝品公司的名字。幾天後，他在下班的路上，忍不住把那個公司的地址輸入了手機裡導航。他在停車場裡等了一會，也許是緣分使然，方曉燕的身影很快就出現。

余浩打開車門站出來，叫了一聲她的名字。她一回頭，兩個人視線相撞，卻相對無言。

余浩覺得，有某些溫暖的、看不見的東西，在他們之間流淌。經年已過，年少時只閃爍過一瞬的火花在此時此刻，已經燃成燦爛的火海。（五八）

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