可當廖青提起此事，母親似乎完全忘卻了。「為什麼要去旅遊，被導遊帶到這裡、那裡，像個傻子。其實就是不停地逛商店、買東西，浪費錢，沒什麼意思。」

「可以給你報個純玩的團啊，沒有購物點的那種。」但母親還是搖頭，好像對出門旅行這件事，從來沒有產生過任何興趣。

「有一件事，我還沒跟你說。」母親忽然說道。

廖青怔怔地望著她，不知道她會說什麼。

「你哥哥很擔心那筆拆遷款。」母親直截了當地說。

「怎麼回事？怕你把錢分給我？我可從來沒想過要這個錢啊！」廖青有些不快，沒想到這個人不僅自私，還很陰暗。

「他擔心的是你大姊。他不知從哪裡聽來，說你大姊想買單身公寓，還差好幾萬。」母親說。

又是買房子，可大姊不是說哥哥也要買房子嗎？看來這兩個人想著同一件事。「怎麼，大姊想投資 單身公寓嗎？」廖青想不明白，以大姊的財商，怎麼會去做這種冒險的事。

「不是，她打算自己住。」母親說，「她每次吵完架就想離婚，但沒有房子可離不成。」

「我不想他們離婚。」母親輕聲說。

廖青心裡起一陣輕微的反感，都什麼年代了，還要干涉子女婚姻。

「我不想他們離婚……除非我閉了雙眼。」母親繼續說。

「那還不簡單，你別把錢給她。她沒有錢買房子，不就離不成了。」廖青似笑非笑地說。

母親看了她一眼，忽然說：「我想去趟國清寺。」

「去那裡做什麼？」這麼說時，廖青自己也愣了一下。

「聽說，那寺院裡有株一千多年的老梅樹……去的人很多，有人還千里迢迢跑去還願。我也想去一趟，就算為了你大姊吧。」母親神情躲閃，好像不太願意將這些事情全部說出來。

廖青有些傷感，國清寺離這裡並不遠，母親身邊很多人都去過，有些還去過不只一次。（二五）