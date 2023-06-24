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當時的月光（五七）

郁嘉茵

「余浩，你還有沒有良心！你覺得當初憑著你自己的能力，你可以在這個城市裡立足嗎？如果不是我幫了湯明，他才願意收留你在他的公司裡工作，幫你打開人脈，要不然你早就灰溜溜地滾回你的廠子弟小學了。是啊，我當初為什麼要拒絕湯明啊，湯老闆多有錢啊，脾氣也好，你看方曉燕受了他的照顧，現在過得多好，有錢有閒的，人也越來越年輕漂亮。我當初為什麼會那麼想不開，為了什麼愛情去守身如玉啊……」王慧一會哭、一會笑，最後又大哭起來，「余浩，你的良心讓狗吃了！」

余浩看著她破碎的樣子，心裡有點動容，但想起剛才王慧的口不擇言，心裡還是惱火。他在心底默默地接王慧的話：當年能讓我留在湯明公司裡的人，並不是你。

那是進入湯明公司後的一個晚上，公司裡就他和湯明兩個人。湯明說他最近做得不錯，想請他吃飯犒勞一下，開了一瓶酒，兩個人越聊越多，先是公司，後是生活，最後是女人。

早已微醺的湯明提起王慧，又提起方曉燕，他說：「不瞞你說，那個方曉燕在我叔面前說了好幾次你的好話，讓我們叔侄倆好好關照你。我叔還有點不高興，以為她對你有意思，後來她說是為了王慧。如果你沒了這個工作，就得回老家，和王慧的事怕是得吹了。」湯明戲謔地攬過余浩的肩，「跟你說句掏心窩子的話，上個禮拜別人給我介紹了一個更有經驗、業務能力也更強的人，我本來都想讓他頂了你的位置。可看在咱哥倆這一路走過來的情義上，我還是不能趕你走啊……」

余浩趕緊舉起杯子，順勢就說出「謝謝哥」的話，可心裡卻是屈辱的。（五七）

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