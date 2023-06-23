一個人在某些時刻能做出的事，是連自己也意料不到的。但廖青並沒有這麼說。

那天，她只是開車帶著母親在縣城兜圈，希望能找到一家別致點的餐館，讓母親吃一頓好的。不是平常光顧的那種路邊攤或社區門口的家常小炒，那種地方人滿為患，只會讓人更加心焦。她要找家裝修考究、視野開闊、有落地玻璃窗的餐廳，吃的東西也要和平常不同。她對家鄉的縣城並不熟悉，只能碰運氣找找看。

母親安靜地坐在副駕駛座上，這次，她的目光一直看著窗外，倒沒有睡著。位於濱海大道轉角的那家──透明的玻璃幕牆、華麗的枝形吊燈，即使大白天，裡面也燈光閃爍，很像聖誕樹上懸掛的明明滅滅的彩燈──遠遠地落入她的眼簾。廖青有些吃驚。離開的這幾年，這裡變化很大，完全不是當年偏僻的小地方了。

可即使讓她重新選擇，她也不會回到這裡。她無法在一個離童年太近的地方生活。儘管很多次她夢見自己一個人回到這裡，租下一個帶院子的房子，去附近的菜場買菜，由於離群索居，還像是住在異鄉。

「這是家餐廳嗎？看著不像啊。」母親注視著進門木頭牌子上「花樂」兩字，猶豫著不敢進入，「不會是家花店吧？」

「進去看看再說。」廖青挽著母親的胳膊，大著步子走了進去。

這雖然不是家花店，但每個空間裡都擺滿花，玫瑰、鬱金香、惠蘭、風信子擺在窗台上、樓梯盡頭、餐桌旁，香氣縈繞，好似來到另一個世界。菜單上也盡是以花入饌的菜肴，廖青懷著好奇心，點了松黃餅、薝蔔煎、廣寒糕、梅粥等幾樣，但沒告訴母親這些食材裡大都是花。在母親的認知裡，果實是用來吃的，花可不能亂吃。（二三）