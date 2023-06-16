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余浩等在家裡，今天是周末，本來他準備領著兩個兒子，去附近新開的一家水上樂園 玩的。可方曉燕的一通電話，卻讓他沒了什麼玩樂的心情。他一早就知道，王慧正背著自己，搞什麼賺錢的項目。本以為就是小打小鬧，卻沒想到已經鬧得這麼大了。

方曉燕第一次借錢給王慧的時候，余浩就知道。他們約在一家茶館見面，余浩說：「王慧從來就是眼高手低，一把年紀了，腦子裡還都是不切實際的幻想。而且她長年待在家裡，早已經和社會脫節，你把錢借給她，肯定是有去無回，你這又是何苦呢？」

「是我欠她的。」方曉燕低著頭說，「也是你欠她的。」

「你不欠她什麼。」余浩用不容置疑的口氣說。方曉燕抬起頭望向他，余浩不懼地迎向她的目光。「你明白我在說什麼。」

方曉燕苦笑了一下，「你既然這樣想，那當初為什麼還要和她結婚？」

余浩心裡一動，方曉燕百分之百地猜中了他的心中所想。是的，在他和王慧結婚以前，他就得知了王慧在整件事裡扮演的角色，這是他心裡過不去的一道坎。

「你既然娶了她，就好好對她。她為你真的犧牲了很多，你不應該那樣說她。你想想她以前的樣子，那麼灑脫、那麼漂亮。」

「你覺得她現在變成這個樣子，都是我的錯？」

「即使不全是，也和你脫不了干係。」方曉燕說，「你心裡肯定是愛她的，你多想想她的好、多陪陪她。」

「你為什麼還要幫著她說話，你心裡到底是怎麼想的？」

「這不是三言兩語就能說清楚的事。」（四九）