自己曾如此憎恨這個人──這種情感就像杜撰出來，很難讓人相信。只有回到這裡，她才知道那全是真的。某種程度上，她的人生底色就是由這個人塗抹上去的，而她還要假裝一無所知、毫不在意。

現在，闖禍的人換做他的兒子。小宇在那邊將一個男孩的臉抓破，縫了好幾針。母親問他怕不怕被警察 抓起來，男孩抬起下巴，驕傲地說：我才不怕呢，警察抓的是大人，不抓小孩的！

母親偷偷跟她說，這個小孩膽子太大了，不好好教育 ，以後會有麻煩的。廖青心想，你們大家都有責任，以後誰也逃不掉。

哥哥被一個電話叫走了，連飯也沒吃。嫂嫂在樓上補覺，說這幾天都沒睡好過。「喏，你看，這些都成了我的活。」母親對她苦笑，「這個家裡，所有人都可以隨時走開，只有我不行。要是我哪天起不來，死在床上了，他們還會覺得奇怪，這個老太婆今天怎麼偷懶上了。」母親一臉自嘲的表情，像在講述別人家的事。

廖青沒吭聲，忽然想起了什麼，「他都在外面做些什麼呢？」

「你說誰？」母親愣怔片刻，馬上回過神來，「還能做什麼？還不是老樣子，天天打牌，倒從來沒有輸過。」說到「從來沒有輸過」，她的語氣似乎有些驕傲。真是缺少見識，打牌會只贏不輸？以為是智商好？哪有這樣的事，還不是抽老千！廖青憤憤不平地想，這種事情很危險，被人發現可就慘了──可那是遲早的事！

「他每兩天就要玩壞一副牌，在家裡苦練的，房間裡到處都是撲克牌……看來，以後是要靠這個吃飯了。」母親悄聲說，態度不置可否，好像只要能順利吃上飯，她也沒什麼可說的。（一六）