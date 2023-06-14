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當時的月光（四七）

郁嘉茵

王慧不是沒有考慮過出去工作，她也試過，但是一家四口的穿衣吃飯、家務打掃，孩子學校裡的活動，這些都不斷成為她回歸職場的干擾。常常她剛開始工作，手機就響了，接起來是學校打來的電話，說孩子吐了，讓家長趕緊來接。其實她本來就在上一種永遠都沒有休假，也不會被感恩的班。

有的時候她花錢雇鐘點工來家裡幫忙大掃除，余浩還會怪她亂花錢。他說：你整天在家什麼事也沒有，擦擦桌子、掃掃地怎麼了？現在生意這麼難做，公司都快周轉不過來了，你還竟然花錢雇人來家裡幫你幹活？

王慧已經懶得再吵了，反正吵到最後，就是誰外出賺錢誰是大爺。為了孩子，她沒辦法回歸職場。但她在網上刷到有不少寶媽在帶孩子之餘，利用網路兼職，也發了財。

最近她注意到了一個機會，一個粉絲眾多的女博主剛剛成立了自己的保健品品牌，現在正在網上招加盟商。她關注了這個女博主很多年，一路見證著她從一個小透明變成粉絲過百萬的大V。這個女博主兒女雙全，丈夫也是事業有成，而她自己也是膚白貌美、黑髮濃密、皮膚緊致，看起來還像是個壓根沒有生過孩子的少女。這簡直就是王慧理想中自己應該過上的生活。

女博主說自己之所以可以青春永駐，就是這麼多年來自己從內而外的保養。而現在她要把自己的獨家祕方發展成事業，來造福和她一樣的媽媽們，不僅要美，更是要富！這些話每個字都說到了王慧的心窩裡，她仔細研究了這個項目，權衡了再三，覺得自己絕對不能錯過這次機會。

她不想開口向余浩要錢，一是她明白余浩無論如何都不會同意，公司裡和家裡也沒有多餘的錢，可以讓她拿來投資。（四七）

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