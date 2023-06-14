Hanna Chen／圖

君翰呆呆看著那兒子彷彿會被一旁書包壓垮的細瘦身軀，咀嚼的速度也不自覺地慢了下來。

「我想離職了。不是換門市，是要去找別家店。也想搬家。」他仍盯著另一桌的客人，「在被抓回家之前。」

「可惜。是你做最久的咖啡 廳吧。」琪琪看著他，「如果真的這幾天就要退租的話，可以先待在我那邊。我新買了一個櫃子，昨天剛把東西都整理進去。」

君翰嘴裡低聲悶著「嗯」，帶著尾音，像是還在思考，無法確認是同意還是遲疑。琪琪順著他的視線轉頭，也看見了另一桌那對母子。那對母子並無互動，甚至連對話也沒有，只是各自靜靜地吃著飯。

「會想跟家裡和解嗎？」

君翰維持著原先的姿勢，嘴裡仍咀嚼著，沒有回答。

「不想跟家裡和解嗎？」琪琪又問。

君翰吞下了嘴裡的東西。「不知道。」

「和解也沒什麼不好。」

「妳為什麼不跟妳媽和解？」

「好吧。」琪琪放棄，但她又想了一下，「可是我覺得不太一樣。我跟我媽沒有大吵──我們每次只要講幾句話，就會吵起來沒錯，但都不是大吵。如果哪天我突然跟她說『我想和解』，真的很怪，而且之後一定還會再吵。但是你們吵很凶。有大吵一架，和解就比較合理，對吧？」

「可能就是吵太凶了。」君翰說。他又看了一眼那對母子。「雖然主要是我爸。」

琪琪拍了拍君翰的肩膀，那瘦得幾乎就是骨骼形狀的肩膀。她想起當初他是怎麼向她求助的，也想起他打來的那通電話，開頭是好長一段模模糊糊的雜訊，問什麼話都沒有回應。後來有一天她才恍然意識到，那應該不是雜訊，而是強忍著嗚咽的呼吸。

「這麼久了，而且後來同婚還是過了，他們會不會比較能接受？」

「不會吧。不知道。」他說，語氣淡得毫無感情。

「我覺得我今天晚上講最多的話，就是『不知道』。」

吃完了飯，君翰說還想在外頭晃晃，琪琪說她也想要領個錢，兩人便走上了街。是偶爾還有夜風吹過的季節，一陣陣冷涼的溫度拂過肌膚，讓君翰原先熱切的急躁降了點溫度。他們找到了有自動櫃員機的便利商店，君翰說他在外面抽根菸等她，說完就走到了對街的角落。

菸頭倏地發出一陣熾烈的光亮。他稍微仰起頭，緩緩吐出滿口煙霧。要和解嗎？似乎也想不出非拒絕不可的理由，但就是沒有辦法坦然點頭說好。想起跟家有關的一切，至今依舊有受傷的感覺，而且棘手的是，就連傷口在哪、是什麼形狀，都難以說清。

煙霧在夜的半空中散去，但眼前還是只有大片濃厚的雲層，沒有星，也沒有月亮。和三年多前那個開票 的夜晚一樣。新聞側邊的記票欄裡，每個題目同意和反對兩方數字差距都愈漸懸殊，他原先的樂觀也隨之流逝，取而代之的是空虛與無助在內心蔓延，一點一點地將他消融。

菸頭的火光轉趨為黯淡橙紅，透露著一絲衰弱。他又深吸了一口，輕輕地閉上雙眼。黑暗裡迅速浮現一張猙獰的表情。那是父親。劇烈開闔的嘴。父親。充滿憤怒與嫌惡的眼神。接著是母親。一如往常的母親，佇於旁側，沒有任何動作。沒有表情，只有那雙眼。今天又見到的那雙眼。父親劇烈開闔的嘴。揮舞的手臂。眼神。早知道不該坦誠。後悔。尤其不該在最無助、最慌張的那一夜坦誠自己。

他睜開眼。他很清楚，那並不是傷口的模樣；那只是一個機會，逼他看清原來長久以來，和他們相處時那些心裡無法言語的情感，其實就叫做受傷。

他捻熄菸蒂，跨過馬路，走向剛踏出便利商店大門的琪琪。

「確定哪天退租再跟妳說。到時候房間借我擠一下。」

「好啊。」她說，「剛剛不就講過了。」

●

君翰無法在第一時間，遂行他的決定。

他原先預想，首先親口和店長提出離職，當面討論要做到哪天，而前一晚，他也已在網路上搜尋了幾份可能的新工作。本想等到這些都確定了，接著再找個交通方便的住處租下。他還再三確認了班表，店長和自己剛好有重疊的交班時間，談完以後也不必共事整日，免得尷尬。（二）