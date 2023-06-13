方曉燕聽說的時候，湯老闆的身體已經不太好了。不僅是這樣，他生意上也遇到了點事。他離了婚，安排女兒和前妻一起去了國外。方曉燕去看湯老闆的時候，他正穿著病號服，坐在輪椅裡，被護工推著在醫院裡散步。

方曉燕走近他，叫了一聲「湯老闆」。湯文遠回頭，看見站在那裡、面帶關切的方曉燕。他竟然鼻子一酸，老淚縱橫。在那之後接下來的幾個月裡，湯文遠的身體每況愈下，方曉燕最後一次見到他，是他病逝的幾天前。那個時候他已經說不出話了，但他能聽出來方曉燕的聲音，渾濁的眼球微微地轉動，像是想要再好好地看她一次。

「你一點都不恨他嗎？」王慧問。

方曉燕沉默良久，然後淡淡地搖頭。「沒有必要，人家也沒騙我，本來就是交易。而且從某種意義上來說，他還是我的恩人，解了我的燃眉之急。我現在對我自己的生活不能說完全滿意，但我有的時候也想，我就算當時能夠繼續上學、順利畢業又怎麼樣？說不定過得還不如現在。」她自嘲地笑了，「是不是覺得我這麼想挺賤的？」

王慧望著她，心裡有點難過，不知道該說什麼安慰她，也只能搖了搖頭。

「這些話我也只能跟你說。」她聽見方曉燕說。

既然方曉燕已經把心底的話都說出來了，王慧也不再抻著。她向方曉燕坦承，自己最近頻繁地跟余浩為錢的事情吵架，其實說白了，還是貧賤夫妻百事哀那回事。每次吵到最高潮，兩個人都說出了最傷人的話。余浩說她只知道抱怨，一家四口的開支都靠他一個人頂著，回到家裡來，還要面對王慧無休止的嘮叨。而王慧說男人本來就是要掙錢養家的。（四六）