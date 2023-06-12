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和方曉燕重逢的三個月後，王慧第一次開口向她借錢。這三個月裡，她們見了好幾次，基本上都是周末余浩在家的晚上，王慧把兒子甩給他，和方曉燕去喝酒。地方是方曉燕選的，是一家身處幽靜地段、裝修小眾，只賣葡萄酒的酒廊。

有規律的見面讓兩個人的友情迅速回溫。酒放鬆了神經，兩個人打開了話匣子，方曉燕在退學以後的經歷也在聊天裡，被一點一點地拼湊補齊。她陪了湯文遠兩年，湯老闆對她不錯，照顧有加。兩年間她都很聽話，在湯老闆需要的時，候溫順地陪在他的身邊。

兩年後，湯老闆又看上了另一個姑娘，對她慢慢淡了。她沒鬧，也沒糾纏，拿了錢，很平靜地跟湯老闆道了別。她想過回到校園裡完成學業，可最後還是放棄了。

聽到這裡，王慧問她為什麼。她說，拿到大學文憑是為了什麼，還不就是為了找工作謀生嗎？而且現在多少畢了業的人還找不到工作，那大學這四年花費的時間和錢不就都打了水漂嗎？方曉燕是比任何人都清楚這兩樣東西的寶貴，無論哪個，她都浪費不起。

她用那錢開了一家網店，一路以來雖免跌跌撞撞，但總算運氣不錯。有的時候她甚至懷疑，湯老闆是不是還在暗中幫過她。

那幾年，她的感情世界一直是空白。她知道自己和湯老闆之前只是交易，她也沒有愛上過他，只是現在她生活的全部重心都在謀生這件事上，她得靠自己的力量在這個世界立足。當然，從湯老闆那裡拿到的錢，幫了她很大的忙。

至於湯老闆，他們後來見過，不過已經是在醫院裡。（四五）