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當時的月光（四四）

郁嘉茵

周末的時候，如果難得不用加班的話，也是睡懶覺。他們之間的交流越來越少。王慧在網上發帖吐槽，結果發現有很多夫妻都是這樣的。她厭煩地關掉電腦，沒意思，她想，沒意思透了，自己為什麼要那麼早結婚？她又想起了方曉燕，她應該還是單身，單身也有單身的好，無牽無掛、來去自由。

王慧把手機從枕頭底下拿起來，又看了一遍她和兩個兒子在新加坡的時候拍的照片。孩子開心的笑臉沖散了一點她心裡的惆悵，但是她還是忍不住嘆了一口氣。她不知道下一次這樣的旅行，又得等到什麼時候了。

她點開了方曉燕的朋友圈，內容不多，大部分都是轉發的內容。從朋友圈裡就能看出來，方曉燕是個行事低調的人。比如最近這次的新加坡之旅，她就完全沒有發任何朋友圈。不像王慧，恨不得一天八次，每次都發上限允許的最多的照片。

她注意到，方曉燕轉發的都是同一個公眾號的內容。她點開了那個公共號，應該是一個企業的號。簡單看了一下內容，應該是主營美妝的，規模還不小。她想起了方曉燕提起自己做的小本生意，就是賣化妝品的。她覺得方曉燕轉發這個，也只是同行業間的關注。直到她無意點開了公共號裡的一條推送，那裡面有一張公司人員的合影，站在正中間的女人正是方曉燕。照片下面的一行字上說，方曉燕是這家公司的總經理。

王慧在心底一震，握著手機從床上坐了起來。臥室裡黑而靜，只有王慧手機裡刺眼的光，還有余浩疲倦的鼾聲。（四四）

手機 新加坡

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