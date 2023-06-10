史黛拉也幫腔說：「隔離什麼隔離？你的名字就叫隔離，你離我們遠一點，滾遠一點。你住你的地下室，我住我的樓上。」

看見他們囂張的樣子，李萍和兩個兒子都氣得發抖。他們三更半夜硬擠進來隔離，卻說要叫警察來抓他們，又說因為他們去過萬錦市的華人超市 ，因此一定染疫了。李萍兩手各牽著一個孩子冰涼的手，她發現大兒子吳飛手上拿著她的手機在錄影。

李萍在大學選修過小說 課，她記得小說教授強調，不能把五歲的孩子的對話寫得老氣橫秋，像一個八十歲的老人，也不能把一個受過高等教育的人的對話寫得像市井小民，粗野不堪。但她眼前就有一個活生生的例子，真的有教授級別的人物說起話來，粗野得像流氓惡棍。但李萍不排除這個世界性的大瘟疫使人焦躁不安，甚至於把人打回原型，呈現真實的自我。

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在隔離期間，兩個女孩，一個十四歲、一個十一歲，到前院去丟飛盤。兩人都穿著Lululemon的運動服，大的穿黑色的、小的穿粉紅色的。

房東 老太婆的前院，西北角落有一個變電箱，旁邊有一棵楓樹，楓樹下面放了兩個舊馬桶，其中一個傾倒仆街了。那兩個馬桶從去年的感恩節前，就放在那裡。房東老太婆完全沒有風水的概念，她認為遲早會有人要那兩個馬桶，她等著人來撿。感恩節、聖誕節、元旦都過去了，春天也來了，馬桶仍放在楓樹下，成了她家的地標。

兩個女孩丟飛盤，有一次飛盤飛太遠，飛到一個巷弄外。兩姊妹一起去撿，看見那家前院有一個也是十四、十五歲的男孩在遛狗。（四）