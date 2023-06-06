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當時的月光（三九）

郁嘉茵

那就是當初余浩是怎麼丟掉了彈鋼琴的兼職，湯明又是怎麼樣找過自己，向她提出湯老闆的要求，還有後來自己是怎麼轉移目標，把那個所謂的機會給了方曉燕的。甚至，她覺得，余浩最後能夠順利進入湯明的公司工作，也是因為自己的緣故。至少那個時候，她是這樣以為的。她要在很多年以後，才會明白這背後真正的原委。

引產手術以後，王慧在床上躺了一個月，王媽媽還特地趕來照顧她。月子中的王慧蓬頭垢面、意志消沉，王爸爸和王媽媽怕她這樣下去會得抑鬱症，就找余浩父母商量，能不能等王慧恢復過來就辦婚禮，算是沖沖喜，余家人自然同意。

婚禮是在王慧娘家所在的城市辦的，三十桌酒席，只有兩桌坐的是余家這邊的人。整個婚禮無論是新娘的婚紗、手捧花，還是喜糖的種類，宴會廳的布置、顏色，都是王慧親自選的。她的精神也果然在熱火朝天的籌備中，一點點好了起來。

婚禮後，她在一家英文培訓機構找到了工作，日子平淡如水，他和余浩各自忙碌著。幾年後他們賣掉了結婚時在王慧娘家小城買的兩室一廳，加上兩個人的積蓄，湊夠了一套二居室的首付。房子面積雖然不大，但是王慧已經別無他求。

搬家後的第一個春節，王慧發現自己懷孕了，到醫院一檢查，竟然是雙胞胎。孕期裡王慧一直提心吊膽，衣食住行都格外注意，生怕再次胎停。還好兩個孩子一直都很健康。

秋天的時候，王慧剖腹產生下了兩個兒子。孩子都全鬚全尾、粉雕玉琢。護士把孩子抱給王慧看的時候她哭了，一個是因為激動，二是在那一刻，她開始確定，自己的青春過去了，她已經成為了別人的媽。（三九）

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