每個人的哀愁（全文完）

我繼續往車的方向走，我得快點離開這個瘋狂的地方。

「哥兒們，別躲了，我就沒躲過去。」麻老三說：「我進去改造了一年，來看守所提審的警察 注意到了我胳膊上的紋身，問了我很多幾年前的某月某日，我在什麼地方的問題。那段時間我正忙著和姑娘談戀愛，什麼事也沒犯。後來我才意識到，他們說的應該是祝永吉。」說到這裡，他停了一下，嘆了口氣，又說：「還有你。」

我的腦子飛快地轉著，我手腳冰涼，不知道該如何接招。

「其實我一直都沒想明白，永吉是怎麼有錢在縣裡開服裝廠的，你又是怎麼一下子有錢，在大城市裡買房的。更奇怪的是，以前咱們三個人一起去紋身的時候，說過要永遠當兄弟，不離不棄的，可是後來你們怎麼都不聯繫了？」麻老三說：「說不通啊。」

他又咂咂嘴，「不過你也別怪我，人家警察找我合作，我也不敢拒絕。誰不想戴罪立功，早點出來呢？不是每個人都像祝永吉那麼死心眼的。」

我在心裡罵了一聲。永吉沒有說錯，麻老三果然靠不住。

「你們有證據嗎？」我咬牙切齒地說：「這些全部都是你們的想像。」

「還記得我說過什麼嗎？」麻老三說：「現在都是高科技，有監聽、有竊聽器。」

我想起了他在我家留宿的那一晚。原來在那個我以為會很浪漫的夜晚裡，其實早就充滿了不為我所知的陰謀。

「不管怎麼樣，我還是謝謝你帶我來到這裡。」藍清的語氣裡淨是嘲諷之意，「我們已經報了警，他們會帶著工具、帶著警犬，就算是把這片山頭全部挖開，我們也會找到我的爸爸。」

我望著她，此時此刻的她，臉上已經沒有一絲一毫的柔弱嬌羞，只有深淵般的冷峻與哀愁。

在她身後的不遠處，一輛輛呼嘯的警車正向我駛來。（全文完）