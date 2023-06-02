三個愛喝咖啡的女人（一四）

「一陣陣咖啡 香味從裡頭瀰漫出來，想來就知道又是一間新開張，十分個人化的咖啡屋。其實台北大半巷弄仍然保留了我們印象中的舊時街廓與特質，我總感受得到生活在這塊土地的人們，十分珍惜屬於他們的家園，一面極力維護歷史的傳統風貌，同時也想為這些古老的巷弄，增添一些文化與潮流的元素。所以現在的台北不少巷弄充滿豐富的多元文化與異質空間的色彩和生命力。」

「哇！」馨馨和雅君聽得都癡迷了。

「與其說是和老巷弄邂逅，不如說是和我的童年相遇。」美琴說，「巷弄文化其實也是以前的人一種共同生活的記憶，我愛在老巷子裡穿梭，也許是在緬懷童年時的記憶，也許是試著捕捉年少時的憧憬，或者曾經熱切期待卻不曾實現的夢想。或許我也在與過去的自己，或者與現在的自己對話，想找到我的安心之處。沿著蜿蜒的巷弄走，總能找到出口，轉個彎也許是一道更美麗的風景。童年的巷弄生活如一顆水晶，純粹而晶瑩。」

「是啊，那些舊日氣息、歷史情韻、滄桑歲月……美琴都比我們的感受來得深。」馨馨說，「台北巷弄的前世今生，美琴最懂。」

「是啊，站在老舊的巷弄裡，即使像是一個歷史時代過去了，總還是可以感受到生命的脈動。或苦或甜，都在生命裡註記了。」

「說得真好，」馨馨說，「我們不知不覺也活到老是回憶過去的年齡了，一直在捕捉過往記憶的殘片。我和妳的成長環境大不一樣，自從上次妳帶我們漫步號稱台北最美的青田街之後，我對於這種巷弄文化，也興趣得不得了。」（一四）