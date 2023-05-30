三個愛喝咖啡的女人（一一）

「自己知道不能再這樣下去了，勉強打起精神來閱讀相關資訊、參加講座，有了一點頭緒，試著用不同的方法處理。剛開始是轉移她的注意力，但效果不彰，我們實在沒辦法一天二十四小時盯著她。後來想到用少量多餐的方式，將家裡的碗盤全部重新買過，像日本 餐館那種小碟小碗的。每餐看起來好幾盤菜，其實分量都很小，即使吃過忘掉再吃一次，也不會過量。家裡所有的水果，都挑最小的來買。也盡量不買任何零食，現在情況就好多了。」馨馨自責地說，「她的生活太單調平靜，沒有適當的刺激，她光吃不說話，久了就失去了說話的能力。情況越來越嚴重，後來完全活在她自己的世界裡。」

「語言和思維是互相溝通的，像我們人多，話題快速轉換，思維必須快速反應，這是一種很好的訓練。」美琴說，「所以我們要常聚，也就是要『多嚼舌根』！」

美琴說完，三人忍不住哈哈大笑。

樹影在馨馨臉上跟著跳動，有了生命。

「原來妳是這樣走過來的，阿茲海默症 這件事怎麼突然就進入了我們人生的課題裡來了？」雅君嘆了一口氣說：「我公公突然攻擊我，我本能地既害怕又抗拒，只曉得拚命逃跑。說不定我公公拚命追我，也是因為我過度激烈的反應。下次我得試試，轉移他的注意，或者輕聲安撫，也許情況就不會那麼糟。」

「妳這樣想，我們也放心一些。記住，需要幫助，就要表達出來，不要一個人悶著，活在委屈裡頭，這樣是不健康的。」馨馨鼓勵雅君說：「妳有什麼問題，隨時和我們聯絡，總有辦法的。」

「我也去幫妳問問，有沒有可靠的印傭可僱。」美琴疼惜地說。（一一）