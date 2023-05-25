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起風時喝酒（全文完）

李東文

之後與一位曾經跟他談過戀愛的女孩混了幾天，沒想到十八年後，當年的女孩，如今的中年婦女告訴他，自己當年懷著他的孩子，回鄉下跟未婚夫結婚，生下了他們共同的孩子。

明生忍不住笑了起來，問：「我真是羨慕嫉妒恨啊！但你確定那孩子真的是你女兒嗎？」

「做了DNA，百分百確定，不是我的──」

「我都讓你搞糊塗了。」明生說。

「雖然孩子已經確定不是我的，但我老婆知道了這件事。」

「怎樣知道的？」

「我不小心讓她看到了DNA檢測結果，嚴刑拷打之下，我只好招供。」

「既然不是你的女兒，老婆怎麼還要跟你離婚呢？講不通。」

「生氣唄。你知道女人生氣的時候不講道理。她大概是想要清算我這幾十年的風流帳吧，包括認識她之前的那些。」

明生大笑，喊服務過來，要了瓶高度「百年糊塗」。因為惠強開車，他們本來打算不喝酒。

「一會兒從天上掉下個乖女兒，一會又說不是我的女兒，這過山車坐的，我差點沒瘋掉！」

「明天我帶我們家貓去結紮，順便把你也帶去切一刀！」

惠強一愣之下大笑，罵道：「梁明生，我操你大爺！再胡說八道，看我不弄死你！」

明生又說：「兄弟啊，我對你真是又羨慕、又鄙視，你讓我怎樣說你好呢？正如電影裡說的那樣，出來混的，遲早要還！」

「明生你說，我要怎樣才能讓老婆消氣呢？我想得頭都大。」

明生說：喝酒、喝酒，酒喝好，不想事──（全文完）

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