王幼嘉／圖

「你跟著我幹吧。」祝永吉說，「我是早就看夠了，現在這個社會，錢是大爺，考試、上學，是為了啥，還不就是為了出來找個能賺到錢的好工作？與其給別人打工，當別人的狗，還不如自己出來拚一把。人家那種家裡有關係、有錢的娃，生出來就和咱們這種人不一樣，什麼都是一早打點好的，人家按部就班，就可以過上好日子。像咱們這種村裡出來的，沒關係、沒錢，只能靠敢打敢拚、只能自己去掙。」

他的話很勵志，也都是真理，我在那一刻幾乎就要被打動了。可心裡還是有所疑慮，因為我追問了好幾次，永吉也沒有明說，他口中的「生意」到底是做什麼。但一顆種子已經在我心底埋下。

半個月後的一天，一個膀大腰圓、體型健碩的中年婦女因為自己的兒子在最近的期末考試裡，依然兩門不及格，鬧來學校要求退錢。遭到拒絕後，她找到了孩子的補習老師，也就是我。還不等我出言辯解，她噴著口水，邊罵邊衝過來，撓花了我的臉。

我當天就辭了職，打包了東西，跟著祝永吉去了外地。

3

藍清生日後的第二天，我去她上班的地方接她。我藉口說要為她補過生日，帶她去了一家湘菜館。

她問：「你老家的朋友走了嗎？」

我說：「還沒，他來這找工作，先暫時住在我那，最多一個禮拜。」

她「哦」了一聲，就不再說話。

我又沒話找話地說起我公司裡的事，什麼打印機老是故障，一個業務員好像有狐臭、最近又接了幾個算得上是大單的生意等等。她卻突然問：「對了，你那個朋友提到的祝永吉，現在在哪兒啊？」

我嚇了一跳，努力回想那天晚上的事。吃飯的時候，麻老三好像確實提起過祝永吉，期間我去了兩次衛生間，至於在此之間，麻老三說了什麼，我就不得而知了。不過麻老三也不是完全的蠢貨，他應該知道什麼話能說、什麼話不能說。

「祝永吉死了，一年前人就沒了。」我簡單地搪塞了過去，在藍清追問我祝永吉的死因前，我假裝失手打碎了一個玻璃杯，服務員過來收拾了玻璃碎片。這樣一折騰，藍清似乎也忘記了我們剛才的話題，她又開始說起一部剛剛上映的愛情電影 。

我望著她，點著頭，微笑著敷衍。腦子裡閃過的，卻是我和祝永吉最後一次見面時的情形。他把那個旅行包交給我就走，離開的時候，他說：「以後不要再聯繫，就當我們從來不認識對方。」

那年過年，我藉口工作，沒有回老家。我跑到郊區，用IC卡給家裡掛電話，聊了很久，才拐彎抹角地把話引到了祝永吉的身上。我媽說祝永吉在縣裡開了一個服裝廠，還回村裡招了很多賦閒在家的婦女去廠裡上班。就連縣長去市裡開會的時候，都把他當典型，上報了上去。

我媽嘆了一口氣：「你什麼時候才能讓我也這麼長長臉呢？」

我沒接她的話，只是囑咐她照顧好家裡。我給她的卡裡打了一萬塊錢，讓她去置辦年貨。

我知道我的時機還未到，並且我也在心底隱隱生出一種不安，祝永吉如此高調，怕他遲早要出事。果不其然，兩年後，財大氣粗的祝永吉被人騙去地下賭場賭博，欠了一屁股的高利貸。他自己再凶狠，也鬥不過一大群凶狠的人。越借越多，利滾利，廠子賣了，還是不夠，他就去搶。

被搶的是個背著假冒名牌包的女人，祝永吉去拽她的包，她就是不鬆手。祝永吉掏出刀來嚇唬她，她卻不停尖叫。為了讓她閉嘴，就扎了她一刀，結果她卻越叫越凶，一刀接著一刀。直到捅進脖子裡，那女人才終於不叫了。祝永吉以為只是後巷就沒有問題，誰知道那片區域剛剛全部安裝了監控。出事後還不到四十八小時，祝永吉就被捕了。

祝永吉死後，沒人給他辦喪事，他父母都躲到外城他姊家去了。後來警察 找了他們好幾次，他爸才硬著頭皮，去把他的骨灰領了回來，至於下沒下葬，沒人知道。反正村裡他們是早就待不下去了。

那頓飯結束前，藍清到底還是又想到了祝永吉。我把祝永吉的事對她說了個大概，基本上只講了後半段，就是從他開服裝廠開始。至於祝永吉是怎麼發跡的，我只能說他在改革大潮裡學會了游泳 ，成了第一批白手起家的弄潮兒。只是潮起潮落、花開花謝，現在這個世界上已經沒有祝永吉這個人了。

「世事難料啊。」藍清感慨地說，「所以我們得珍惜自己的生活。」她抬頭望著我，對著我一笑，嘴角的酒窩裡都泛著甜。我在那甜裡微微發愣，當初就是這樣的笑，讓我動了心。

半個月前的一天，我約她出來見了面。我們倆去公園附近的餐廳吃了晚飯，又沿著河堤在公園散步聊天。我們聊到各自的家庭，聽她提起自己那至今下落不明的父親，我就下定了決心，這一輩子都要守著她。

月夜裡，她的聲音冷峻又溫柔，她說：「我知道我的爸爸已經不在這個世上了。事到如今，我只是想知道，在他身上到底發生了什麼、他現在在哪裡。我想找到他，把他帶回我們的故鄉，好好地安葬。」

聽她這麼說，我的心裡一陣心酸。告別的時候，我抱住了她，我說：「藍清，我喜歡你。」

她用細細的胳膊環住我的腰，她問：「那你願意幫我嗎？」

她的聲音很小，我一時間並沒有聽清，我問：「什麼？」

她說：「我得找到我的爸爸。」

我沒說話，只是把她摟得更緊。（三）