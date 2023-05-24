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起風時喝酒（一四）

李東文

惠強記得，當時沒報一所外省的大學，怎麼接到西安的入學通知書呢？女兒說是她改的，全部志願都改成了外省的，因為她想要遠走高飛。

明生大笑，心中積累多日的抑鬱總算釋放了一點。他說：幸好你女兒只是去西安讀大學，如果是吉林、哈爾濱這種更遠的，你會更揪心！

街上車不少，他們前進的速度不快，坐在副駕座上的明生突然見到路邊有間小店，門上掛有「尋驢記」三個字，趕緊叫惠強停車。在明生的堅持之下，兄弟二人去吃驢肉火鍋。

明生跟惠強解釋，二十多年前一個大雪紛飛的日子，他在北方讀大學，跟幾位廣東老鄉一起去吃驢肉火鍋，驚為仙界美食

「尋驢記」是一間新開的復古火鍋店，正如明生期待的那樣，用的是老式炭燒銅爐。沒想到，味道不怎樣，遠遠比不上他們平時吃的汕頭牛肉火鍋。

惠強說：「在我的印象中，最好吃的是小時候我爸做的紅燒肉。最近這幾年，我按我爸的方法做紅燒肉，但無論怎樣做，都不如當年的味道，完全沒有那種感覺。」

「你水準不行。」

「我是一級廚師，水準比我爸那種野生廚師高多啦。」

「好吧，是豬肉的問題，跟你的水準無關。」

「我老婆說要跟我離婚。」惠強冷不丁說。

明生嚇了一跳，以為惠強瘋了。突然想起之前惠強說過，他有三個女兒的事。

惠強當年回廣州辦理離婚手續，心情十分壓抑，約了幾位舊同事喝酒。（一四）

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