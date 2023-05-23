王慧整個人如遭雷擊，她張了張嘴，還想再說些什麼，可最終還是什麼也沒說。她木然地回到自己的下鋪拉上簾子。她生氣，更多的是疑惑，她和余浩的感情裡，她一直以為自己才是有祕密的那個人，余浩是怎麼丟了在酒店彈琴的工作、自己和湯明的見面和談話，這些都是她向余浩隱瞞，並且會繼續隱瞞的東西。

她覺得自己就像是韓劇 裡忍辱負重，又深情不移的女主，卻不知道，在自己不知道的地方，余浩也是有東西瞞著自己的。

至於方曉燕，她怎麼會和余浩單獨在一起的，她怎麼會送余浩回學校？自己現在去質問方曉燕，顯然是不合適。自己只是覺得惡心，像吞進蒼蠅一樣惡心。

直到此時此刻，王慧才明白，原來自己在心裡是有點看不起方曉燕的，在戀愛市場裡，方曉燕比自己差了好幾個等級。雖然知道貧窮不是她的錯，但是她那時時刻刻謹小慎微的神情，說起話來唯唯諾諾的語氣，洗到發白、快要磨成透明也不捨得扔掉的褲子，都窮酸得讓人很難不看不起。如果這樣的人真的和余浩有了什麼，那比起余浩的不忠誠，更讓王慧生氣的是，自己竟然和這樣不如自己的人成了情敵。她感到了一陣羞辱。

也就是一瞬間的事，被這些複雜的情緒翻湧著、催化著，王慧從兜裡拿出手機 ，翻了好一陣子，找到了湯明的電話。她發了一條短信：我給你介紹個人，就是我跟你提起的那個處女。氣質清純，說話軟綿綿的、很乖的。有沒有興趣見一下？

那邊很快回覆：好啊。（二五）