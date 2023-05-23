我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

當時的月光（二五）

郁嘉茵

王慧整個人如遭雷擊，她張了張嘴，還想再說些什麼，可最終還是什麼也沒說。她木然地回到自己的下鋪拉上簾子。她生氣，更多的是疑惑，她和余浩的感情裡，她一直以為自己才是有祕密的那個人，余浩是怎麼丟了在酒店彈琴的工作、自己和湯明的見面和談話，這些都是她向余浩隱瞞，並且會繼續隱瞞的東西。

她覺得自己就像是韓劇裡忍辱負重，又深情不移的女主，卻不知道，在自己不知道的地方，余浩也是有東西瞞著自己的。

至於方曉燕，她怎麼會和余浩單獨在一起的，她怎麼會送余浩回學校？自己現在去質問方曉燕，顯然是不合適。自己只是覺得惡心，像吞進蒼蠅一樣惡心。

直到此時此刻，王慧才明白，原來自己在心裡是有點看不起方曉燕的，在戀愛市場裡，方曉燕比自己差了好幾個等級。雖然知道貧窮不是她的錯，但是她那時時刻刻謹小慎微的神情，說起話來唯唯諾諾的語氣，洗到發白、快要磨成透明也不捨得扔掉的褲子，都窮酸得讓人很難不看不起。如果這樣的人真的和余浩有了什麼，那比起余浩的不忠誠，更讓王慧生氣的是，自己竟然和這樣不如自己的人成了情敵。她感到了一陣羞辱。

也就是一瞬間的事，被這些複雜的情緒翻湧著、催化著，王慧從兜裡拿出手機，翻了好一陣子，找到了湯明的電話。她發了一條短信：我給你介紹個人，就是我跟你提起的那個處女。氣質清純，說話軟綿綿的、很乖的。有沒有興趣見一下？

那邊很快回覆：好啊。（二五）

手機 韓劇

上一則

爭取百萬分之一秒領先 張志堅打造證券業聯發科

下一則

籠中鳥

延伸閱讀

凱特王妃燦笑彈琴 上億觀眾大讚「美好的驚喜」

凱特王妃燦笑彈琴 上億觀眾大讚「美好的驚喜」
當時的月光（一七）

當時的月光（一七）
當時的月光（一六）

當時的月光（一六）
當時的月光（一五）

當時的月光（一五）

熱門新聞

傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
Noveala∕圖

肺腑之言（上）

2023-05-16 02:02
九子∕圖

王老先生有個夢（上）

2023-05-20 02:02

墨西哥旅遊驚魂

2023-05-16 02:00
公私集資千萬進軍威尼斯的「循環茶事」，主體建築茶屋遭批太醜「就算是學生作品也會被當掉」。(記者陳宛茜／攝影)

集資赴威尼斯參展作品遭批醜 「就算是學生作品也會被當」

2023-05-21 16:40

別住到美國人家

2023-05-21 02:00

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」