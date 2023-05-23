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NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

起風時喝酒（一三）

李東文

惠強一愣之下，嘆了口氣，重新坐下拉著母親的手。他母親又說：「惠強，我想你女兒了，兩個都想，你下次帶她們來讓我見見吧。」

「小的那個下次帶來見你，大女去了西安讀大學，等寒假我帶她來。」

「都讀大學了啊──聰明，真聰明，能去西安讀大學──」

惠強別過頭去抹眼淚。明生也眼眶濕濕的。

回去的路上，惠強一邊開車，一邊說：「我媽曾經是世界上最好的媽媽，沒想到她現在變成這樣。」

明生說：「我媽才是世界上最好的媽媽。但誰能想到，她老了以後，要受這麼多憋屈！如果是我，跟我爸這樣的人生活在一起，早就瘋了。」

說完受苦受難的母親，明生又說兒子，說自己快讓兒子氣瘋了，羨慕惠強只生號稱「小棉襖」的女兒，沒有生兒子。

惠強說：拉倒吧你，大家都是隔河看花，棉襖個屁！現在哪裡還有乖巧的孩子！

惠強的大女兒，即他與前妻所生的女兒，因為母親又給新老公生了兩個兒子，感覺自己備受冷落，初二以後跟母親及繼父關係惡劣，想方設法去學校住，周末跑到惠強家裡，不肯回母親那邊，直至高中畢業。

她人聰明，高考成績不錯，惠強考慮到大姊、大姊夫、二姊夫從醫，自己也曾在醫院做過廚師，勉強算是有醫學背景的家庭，讓她報讀中山醫科大學，或者汕大醫學院，以後畢業容易找工作。她聽著惠強的分析，頻頻點頭，並且與惠強一起報好了志願。一段時間後接到入學通知，是西安一所高校的。（一三）

醫學 高考

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