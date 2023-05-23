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三個愛喝咖啡的女人（四）

楊秋生

「我公公是什麼時候開始犯病的呢？我的記憶中關於他最後的溫暖，又是什麼時候呢？冷風總趁虛而入，冬天在你毫無防備的時候突然就來臨了。」雅君低語著，「我今天中午忙得沒怎麼吃東西，嗯，我想再來一份。」

美琴和馨馨忙不迭地說：「吃吧、吃吧，也許叫個溫熱的鹹點更好。」

「今天能夠出來和妳們兩個見面，真是太開心了，」雅君說，「最近幾乎每天都沒能夠好好吃上一頓飯。不知怎的，突然很想喝一杯帶酒味的咖啡，愛爾蘭咖啡或者維也納咖啡之類的。」

美琴說：「我幫妳問問看，這家老闆很有意思，妳若跟他開口，他幾乎都會做出妳想要的咖啡來。」說著，美琴真的跑去跟老闆嘀咕，一會兒又見她跑到裡面的廚房去了。

這時旁邊的桌子坐下了一個長得嬌嬌小小，卻拎著一個大大的草編包包的女孩子，兩耳掛著貝殼般大的耳環，閃啊閃的。嘴裡還哼著歌，唱得高興，有時候身子還跟著擺動。

年輕真好啊，雅君想著，我也曾經擁有過。

不一會兒，美琴回到座位興奮地說：「老闆說可以幫妳調一杯愛爾蘭咖啡。他用的可是香醇的黃金曼特寧咖啡喔。老闆娘也說，她會另外準備一些火腿和鹹點來搭配咖啡。」

「太好了！」雅君開心得眼睛都瞇起來了，「愛爾蘭咖啡，讓我彷彿坐在舊金山機場……」

美琴似乎看到雅君的眼角泛著淚，心疼地握了握雅君的手，「Hang in there，我們都在。」

「沒事、沒事，不用擔心，我很好。」她的眼神轉回美琴，感動地說。（四）

咖啡 舊金山 機場

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