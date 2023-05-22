王慧不知道說什麼才好，她有點後悔自己多嘴一問。

「所以我還在物色，現在的這個實在不行。」

「你女朋友知道這事嗎？」王慧問。

「知道啊，今天她叫來的這幾個讓我挑，我也覺得都不行。濃妝艷抹的，打扮得像雞一樣，也不知道是不是已經知道了點什麼，看那眼神一直往我這邊飄啊飄的，惡了吧心的，我叔怎麼能看上！」湯明壓低聲音說。

王慧壞笑著問：「那你叔到底喜歡什麼類型的？」

「乾淨的、單純的、真誠的、看著順眼的。」

「哦，那就是聽話的處女？」

「也不用說得這麼明顯，現在哪裡還有處女啊！」

「我們宿舍就有啊，從來沒有談過戀愛。估計別說初夜了，初吻和初次牽手都沒有過。」

「真的啊？那恐怕不是醜八怪，就是肥婆吧。」

「沒有，人家長得挺好看的，丹鳳眼，廣末涼子一樣的短頭髮……"

王慧呆了一下，想起了剛才余浩室友的話，但又很快否定了自己腦子裡一閃而過的想法。不可能，方曉燕那麼老實的一個人，怎麼可能呢？

飯局結束以後，余浩幫王慧叫了一輛車，然後自己也回去了。到了宿舍已經很晚，離熄燈也只差十幾分鐘了。王慧端了臉盆去水房洗臉，正看見在旁邊洗衣服的方曉燕。她來了興致，想詐她一下，就湊過去，口氣俏皮地說：「曉燕，余浩讓我謝謝你，說你上次把他送回學校，他都沒來得及感謝你。你這就叫學雷鋒做好事從來不留姓名，改天我們倆請你吃飯啊。」

她盯著方曉燕，期待她的反應是一頭霧水，反問自己在說什麼。但是，方曉燕只是愣了幾秒，微微一笑，然後就繼續搓洗手裡的襪子，「沒事，不用請我吃飯，只要你們倆好好的就行了。」（二四）