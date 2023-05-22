我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

起風時喝酒（一二）

李東文

3

明生從台山回廣州，母親命他帶些自家種的香蕉、葛粉等去給惠強母親，同時還從明生買給她的零食中，挑了些話梅、陳皮、葡萄乾、黃皮乾等帶去。母親說：「我都快二十年沒見惠強媽了。」

見到家裡有瓶未開封的蝦醬，又說惠強媽愛吃這個，讓明生也帶上。明生說：蝦醬味道這麼大，而且不是健康食品，敬老院不讓吃的。

惠強帶明生去敬老院。

「這是誰啊，看著這麼眼熟！」惠強母親說。

「我是明生，梁明生，梁建華的兒子。」明生說。

「梁明生是誰？梁建華又是誰？」

「梁明生就是梁建華的兒子，梁丙子村的，我家和你家隔兩條巷子──伯母你還記得梁丙子村嗎？」

「梁丙子村記得，我兒子天天跟我說梁丙子村，但我不記得你是誰──香蕉，我不吃沒用香熏過的香蕉。」

「熏過，我媽把香蕉放缸裡，用香熏過了。我媽說你愛吃香蕉。」

「你媽是哪個？」

「我媽是李愛玲──以前你跟我媽關係很好的。我小時候經常去你家吃飯，我可愛吃建業伯做的紅燒肉啦。你們家以前很有錢，總吃紅燒肉！」

「建業──不知建業一個人在家，有沒有天天喝酒……哎喲，想起紅燒肉，我都流口水！敬老院的飯菜不行，沒有紅燒肉，我讓惠強做了給我帶來，他又不肯。他說我已經太肥，不能再吃紅燒肉……你這個人看起來很面熟，你到底是誰喲──」

惠強母親中風後，神奇地活了二十年，身體日趨好轉。現在不用拐杖，都能慢慢走路，但十年前大腦開始萎縮，老年癡呆愈發嚴重。

離開前，惠強母親像突然清醒了一樣說：「起風了，天氣涼，惠強你要多穿一件衣服。」（一二）

中風

上一則

印尼圖文畫家繁體字創作 人生格言成文青最愛

下一則

骨董菓子

延伸閱讀

宏都拉斯：將與中國談判自由貿易協定

宏都拉斯：將與中國談判自由貿易協定
起風時喝酒（五）

起風時喝酒（五）
吃水果選對時機 營養價值更高

吃水果選對時機 營養價值更高
12萬元天價香蕉藝術品又被吃掉 藝術家：沒問題

12萬元天價香蕉藝術品又被吃掉 藝術家：沒問題

熱門新聞

傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
Noveala∕圖

肺腑之言（上）

2023-05-16 02:02

墨西哥旅遊驚魂

2023-05-16 02:00
陳思年∕圖

智勇雙全的母親

2023-05-14 02:02
可樂王∕圖

三千元的發財夢

2023-05-18 02:02
義守大學校長陳振遠。(圖：義守大學提供)

義守大學校長陳振遠 「無限思維」贏得大未來

2023-05-16 07:00

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房

太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房