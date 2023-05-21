王慧問：「那短頭髮姑娘是怎麼回事？」

「沒影的事別瞎想。」余浩說。

「沒事的嫂子，萬花叢中過，嫂子心中留，浩哥是靠得住的。」

余浩忍不住在那小子腦袋後面拍了一下，又把他拽回了那一桌。

接下來的時間，王慧什麼也沒吃。短髮女孩，哪裡又跑出來一個短髮女孩？那說的「胖頭腫臉」又是怎麼回事？恍神間，有人從後面拍了拍她的肩膀，回頭一看，是湯明。他舉著裝著葡萄酒的杯子，王慧也只好和他碰了一下杯，抿了一口酒。

「最近怎麼樣？」湯明說。

「還行吧，你呢？」王慧問。

「還不錯。」湯明笑著，拉過一個椅子，在王慧旁邊坐下。「今天見了你，心裡還挺那什麼，過意不去的。上次的事，是我太莽撞了。」

「都過去了。」

「看你和余浩還這麼好，說實話，我還有點羨慕。」

王慧望了一眼忙著交際的湯明女友，「你女朋友也不錯啊，你們快結婚了吧。」

「也許吧，她是想結婚的。」

「你不想嗎？」

「我叔肯定是希望我找一個賢內助，就像我嬸嬸那樣的。她自己也覺得她可以做到，但是我還不想那麼早就變成一個已婚男人。」

「你嬸嬸那樣？」王慧想起了湯明說過的話，他叔叔在外面找女人的事，他嬸嬸是知道，並且支持的。

「我知道你在想什麼，你是想問我，是不是也會和我叔叔一樣。「

王慧沒接話，臉上的表情已經說明湯明猜得沒錯。

「也許吧，有其父必有其子嘛！我說過吧，我爸和我叔是同卵雙胞胎，所以他們倆的基因是一樣的。」

「你叔叔交代你的事，你辦得怎麼樣了？」

「找到了一個，但是不太滿意。」

「為什麼？」

「事太多，脾氣也不好，還真以為是談戀愛呢。」（二三）