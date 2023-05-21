我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

起風時喝酒（一一）

李東文

又過了些天，颱風將臨，空氣凝滯，惠強打電話讓明生過去喝酒。明生卻要去出差，大概兩三周才能回來。惠強問：你爸這樣、你兒子這樣，你能放心出差這麼久嗎？

明生說：不放心也得放心，要不然大家一起餓死。

因為怕颱風造成飛機晚點，明生退了機票，改坐高鐵去安徽。

從安徽出差回來，正好是元旦假期，明生帶著兒子回台山。

父親的氣色比起一個月前好很多，聲音也更加清亮，母親卻有大大的黑眼圈。

在安徽的這三周，明生只接到過兩次母親打給他的電話，以為父親不再胡鬧了。回到家，才知胡鬧得更加離譜。

明生去了外省出差，父親便打電話給明生的表哥、表妹等人。後來了解到表妹夫脾氣最好，就專攻表妹夫。他除了跟人家訴苦之外，還指使人家幫他買這買那，蜂蜜、花膠、奶粉、麥片、蛋白粉、懷山藥、補腦液、安宮牛黃丸、燉湯的小鍋、電鍋，等等。

明生疑惑地問母親：這些家裡不是都還有嗎？

母親說：「我也是這樣對他說，他說怕吃完了，你不在家沒人幫他買，所以多買一些放著。」

「電鍋和燉湯的鍋不是有了嗎，為什麼還要買？」

「他說怕突然壞了沒得用，買些新的放著備用。」

「給錢人家沒有？」明生問。他都有些想哭了。

「沒，」母親說，「人家跟他客氣一下說不用啦，算我孝敬你的。他馬上說好呀、好呀，謝謝你了呀。」

明生又好氣、又好笑，趕緊聯繫表哥、表妹等人，還錢給人家。然後，明生見到大桌子上擺滿電鍋，忍不住哈哈大笑，又氣得想拿錘子全部砸爛。現在他父親做飯十分講究，早、中、晚飯各有一個專用電鍋，煲老火湯一個、煮生滾湯一個。最後一個開關有點鬆，老頭子不愛用，但又捨不得扔。（一一）

上一則

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

下一則

別住到美國人家

延伸閱讀

起風時喝酒（五）

起風時喝酒（五）
和母親的回憶

和母親的回憶
起風時喝酒（四）

起風時喝酒（四）
安徽「神算子」3年賺200萬 他苦笑：算不到自己會被抓

安徽「神算子」3年賺200萬 他苦笑：算不到自己會被抓

熱門新聞

傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
陳思年∕圖

智勇雙全的母親

2023-05-14 02:02
「此間的少年」封面。(取自維基百科)

抄襲金庸小說人物 法院判中國作家侵權賠償

2023-05-13 11:48

猶太媽媽的啟示

2023-05-14 02:01
Noveala∕圖

肺腑之言（上）

2023-05-16 02:02

墨西哥旅遊驚魂

2023-05-16 02:00

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾