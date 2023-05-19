她過世後，他時常想起──在他們忙於與各種疾病搏鬥時（他甚至經歷過小中風 ），曾經有過這樣的對話：

「如果我先走，你會怎麼樣？」她問。

「不知道。最好我先走。妳別咒自己。」

「不是咒不咒的問題。我一定得先走，留下我一人，絕對不行。」

「留下我一人也不行。」他說。

當時他覺得咒語殺傷力大，雖然不至於迷信，但怕她一咒成真。兩人這輩子如影隨形慣了，他當時確實無法想像其中一人形隻影單的樣子。然而如今他懂了──所謂「海枯石爛」這類老生常談，也許濫情、也許虛誇，但他的悲慟是千真萬確的。因為她不在了，他看不到自己的身影。

至於她的身影，他只能往她的相片中尋找，並且思念。也因此，他想繼續做那幅相片拼圖。他知道，當六張相片拼貼成功，拼圖裡的她將是笑容燦爛的，因為──留影時的那些歲月，平靜無波，她不識病魔為何物，活得從容。

如果他們共有的人生是一幅拼圖，生活中的點點滴滴就是那千千萬萬的碎片，他想。且毫無疑問，所有的碎片必須黏貼無縫，他們的人生始能成圖、始能無憾。

然而在她生命的最後兩天，他與她完全失聯。他進不了她的混沌意識，也看不到她人生最後的一片拼圖。正因如此，他痛徹心扉，茫茫然不知如何自處。

唯一知曉的，是時日流逝，他哀傷依然。而因她先走，他將用餘生替她完成兩人的人生拼圖，直到天荒地老。

是的，天荒地老，他們的時間表，由他填寫。（全文完）