星星看望著囡囡（二）

趙梅英／圖

「小武子、小武子！」剛吃完早飯，我就興沖沖來到小武子家，推開了門，大聲叫著他。

「小武子還沒醒呢，你坐在那裡等他一會。」林奶奶扭過頭來對我說。她繫著圍裙，手裡端著一個小碗，正在餵那天見到的那個小囡囡。「來，乖菲菲，張大嘴，吃飯飯。」小囡囡穿著短袖、短褲，站在竹圍欄裡，卻閉著嘴巴不肯吃，兩隻黑眼睛盯著我，滴溜溜地轉動著。

「你看你一來，小囡囡就不吃飯了。」林奶奶怪起我來。

「媽，那是天氣太熱了，給她擦擦汗，她就會吃了。」小武子的媽媽，我們叫丁阿姨的，從裡屋出來，手裡拿著一條毛巾。

「吃飯有什麼難？」我很不理解，我們在家裡，吃東西可是搶著的。趁著林奶奶和丁阿姨去外面找臉盆，我就跑到小囡囡前，端起小碗，先裝模作樣地大吃了兩口，然後用小勺子餵囡囡。小囡囡「咯咯咯」地笑著，大口大口地吃了起來。

「喲，菲菲怎麼這麼聽小涵的？」林奶奶和丁阿姨端著臉盆進來，奇怪地問。

這時小武子睡眼朦朧地從裡屋出來，一見到我，就拉著我往外跑。

「你快回來，還沒吃早飯呢！」林奶奶在後面喊著。

我們才不管呢，跑到土台小操場的荒草地裡去，那裡多有意思啊！軍軍和剛剛早已在那裡了。我們先找了根細竹竿，在竹竿頭上黏上揉搓成圓球的蜘蛛網，爬上樹上去黏知了。又在草叢中轟螞蚱，粗壯的綠螞蚱嚇得飛起來，不過牠們飛不遠，一會就會停下來。我們躡手躡腳走過去，看清楚螞蚱藏在哪棵草葉上之後，就一把抓住。不一會，我們手上就抓滿了知了和螞蚱。

「小哥，我要知了！」弟弟不知道什麼時候也跑了過來，指著我的手討要。我不給，他就滿地打滾地哭鬧起來。我只好把知了給了他。

「唉，弟弟真難纏！我要有個妹妹該多好啊。」我不禁想。

一會兒我們玩得滿頭大汗，就跑到小武子家去喝水。林奶奶照例在裡面打盹兒，屋裡靜悄悄的。我們知道林奶奶在外屋有個大茶罐，裡面總是有一些涼茶，可能是用什麼草藥熬出來的，可解渴了。我和小武子就一人一口氣喝了一大碗。

「可可、可可……」小囡囡看見我們了，站在竹圍欄裡，手舞足蹈起來，指著我的手。看到小囡囡這麼著急，我就跑上前去。

「囡囡，你要什麼呀？」我問道。

囡囡指著我的手，「出、出……」地叫著。

我低頭一看，原來是我手裡抓著一隻綠色的大螞蚱，難怪囡囡這麼興奮。我就順手把螞蚱遞給了囡囡。囡囡手裡拿著大螞蚱，「咯咯咯」地直笑。突然間，她把螞蚱塞進嘴裡去了。

「哎呀，這可吃不得，小囡囡！」我連忙想奪回來，可囡囡咬著螞蚱，就是不肯鬆口。

「好囡囡、乖囡囡，快把蟲子吐出來，我給你玻璃珠子玩。」我趕緊從口袋裡掏出兩個玻璃珠給囡囡看，我不想林奶奶責罵我。囡囡果然把螞蚱吐了出來，又指著我的手，「噗、噗」地叫著。

我可捨不得把玻璃球給囡囡，轉身就跑了。沒想到，「哇」的一聲，囡囡在身後哭了起來，哭得好傷心。

「看看你們這些淘氣的孩子，又把我家囡囡惹哭了！」林奶奶不知道什麼時候起來了，責備我們。然後抱起小囡囡，輕輕拍著：「囡囡不哭，囡囡乖。」

囡囡不哭了，一雙眼睛盯著我們不放，滴溜溜地轉動著。她不哭的時候，粉嘟嘟的臉、烏溜溜的黑眼珠，手臂像蓮藕一樣，真可愛啊。

「囡囡，我下次給你帶一盒玻璃珠來，不過你可不能吃了它們。」我跑到囡囡面前，答應她說。

囡囡好像聽懂了，又「咯咯」地笑起來，真是個可愛的小囡囡啊。

第二天早上我去找小武子時，手裡還拿著一盒玻璃珠，想給囡囡看。小武子還沒起來，林奶奶在廚房忙碌著，我就偷偷溜了進去。

「囡囡，你瞅瞅，玻璃珠好不好看？」我打開盒子。早晨的陽光正好照在玻璃珠子上，發出了彩虹般的光芒。

「唔……」囡囡興奮地叫著，手腳都舞動起來。她伸出雙手，抱住我的脖子，想從竹圍欄裡爬出來。我用力把囡囡抱了出來。摟著小囡囡，給她一顆一顆地看這五彩繽紛的玻璃珠。（二）