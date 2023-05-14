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起風時喝酒（四）

李東文

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九月初，明生送兒子去學校報到，在校園遇見惠強。

惠強第二次婚姻的女兒跟明生兒子同歲，兩個孩子碰巧考上相同一所高中。

明生與惠強在相同的城市，廣州，生活了多年，但見面的次數甚少。最近幾年，連電話也未曾打過一通。他們這次意外重逢，是驚喜，約好時間準備痛快喝頓酒。

十六年前，明生跟完了台山那個樓盤的專案後辭職，帶著新婚妻子，去深圳做過一段時間，然後去東莞。最後回廣州找了份各方面都滿意的工作，安定下來。

惠強則在父親去世後，帶身體好轉的母親回到廣州，送了去敬老院。畢竟他兩個姊姊都在廣州。這時惠強已經再婚，並且又有了個女兒，要更努力打工、掙錢養家，照顧自己的家庭，無法再像以前那樣，專職照顧母親了。

明生當年聽到惠強再結的消息，有點不敢相信。因為惠強才離婚不久，無車、無房、無存款，還拖著連基本生活都無法自理、需要耗費大量金錢維持生命的老人。

惠強說：如果我這樣的爛人還有什麼優點的話，那就是超強的異性緣，美女們以拿下我為榮。

他倒也沒有吹牛，因為事實的確如此。打初中開始，惠強就是一台分泌旺盛雄性荷爾蒙的機器，總有美女跟隨左右。他的舊同事，一位在酒店工作的美女服務員，得知他離婚後，從廣州追到台山嫁給他，與他一起照顧病中的母親。

約好與惠強一起晚飯的那天上午，明生被母親一通電話召回台山。他父親病了，便祕失眠，說辛苦，轟轟烈烈發脾氣，好像他便祕和失眠的原因源於母親一樣理所當然。

明生聽說父親僅僅是便祕，頗有些不以為然。沒想到母親說著、說著，突然哭了起來。母親懷疑老頭子精神錯亂……（四）

便祕 失眠

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