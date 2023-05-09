山崗上的野天鵝（一四）

這天晚上，毛里拉就留在張布琪家裡。他們在書房裡等「奇怪」的聲音出現，但那聲音遲遲未響。

毛里拉對張布琪說：「肯定是你的幻覺，這世界哪來什麼鬼魂？」

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接連幾天嘔吐，張布琪覺得自己懷孕了。她去藥店買了測孕棒，果然她的判斷非常正確。她開心地去毛里拉家，一進去，小狗樂樂就衝著她跑過來吠叫。

「我有身孕了。」張布琪迫不及待地把測孕棒給毛里拉。

「我們有孩子了。」毛里拉抑制不住自己的狂喜，大聲喊道：「我要當爸爸啦！」

毛里拉把耳朵貼在張布琪的肚子上。張布琪笑道：「才多大啊，哪裡能聽到胎音？」

的確，毛里拉也不食言，差人把房子裡裡外外粉刷一新，還買了一張新的大床、一套新的組合沙發，看上去有點新房的樣子了。他還在小鎮教堂，預定了婚禮日期。辦喜事那天，一些喜歡說八卦 的小鎮居民，為他們終於把八卦說成了事實，興奮不已。

隨著張布琪的到來，小狗樂樂不能與毛里拉同床共眠了。牠知道毛里拉不愛牠了，每天耷拉著腦袋，愁眉苦臉的樣子。而張布琪呢，嫁到毛里拉家後，家裡的布局全部由她重新設計擺放。那些瓶瓶罐罐以及床底下的報紙雜誌，都被她拖出來整理，用不著的就準備扔到垃圾箱裡去。

在積滿灰塵的報紙堆裡，張布琪看見一個米色封面的中文筆記本。封面上寫著：毛阿鳳。毫無疑問，一定是毛里拉母親的筆記本。張布琪蹲在地上讀起來，婆婆記錄的都是生活瑣事，但讀起來有種散文的味道。

她讀了一頁又一頁，忽然讀到婆婆記錄毛里拉父親的一段文字：「毛里拉父親弗蘭克，是個有著德國 血統的美國人。他是商人，有妻子和孩子。因此，我只能帶著孩子，住在這座紅房子裡……」（一四）