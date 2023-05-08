薛慧瑩／圖

田敏看著網上船公司剛剛更新的貨物到港時間，她正在發愁最近越來越不可預料的貨運延長航行時間問題。貨船遲遲不到港，客戶就不願意安排餘款。這幾乎很快會影響到公司的現金流動了。

窗外忽然傳來「砰砰」幾聲響動，像是淘氣的孩子跳上窗台，又從窗台上跳下來。她抬頭看了看外面，陽光很足，一絲風都沒有。對面鄰居家高大的楓樹上，一坨坨白雪像是樹枝上忽然長出來的棉桃一樣，閃著亮眼的光芒。一坨雪花忽然從鄰居彼得家的方向飛過來，就聽見「砰」的一聲，在院落裡響起。

這下田敏明白了，剛才聽到很大的聲音來自雪。可是這雪並非是自家的丁香樹上或者房頂上滑落下來的，而是鄰居彼得家屋頂的積雪長了一雙翅膀，向西飛到了自家的院落。

田敏站起身來走到窗前，隔著紗窗，她看見彼得的老婆卡羅拉正弓著腰，手裡握著她家黃色的大鏟，將門前迴廊頂上的積雪一鍬一鍬鏟下來。那一坨坨雪就隨著她手臂的揮動，全部落在田敏家的院裡。每扔一鍬雪，卡羅拉就像使出渾身的力氣一樣。扔一下，歇息兩秒，然後又是一鍬，田敏家的院子裡再次響起「砰砰」的聲音。

田敏朝柵欄望去，那裡已經堆起了一座小雪山。之前還能看到的枸杞樹頎長的枝條早已不見蹤影，全被卡羅拉家的雪蓋上了。旁邊那棵夏天修剪過的丁香樹，此刻也成了侏儒一般，只露出很矮的肩膀，看起來弱不禁風。

田敏很生氣。因為卡羅拉去年就做了同樣的事。

在田敏同彼得說過之後，他替妻子好一頓道歉。不成想今年的冬天，卡羅拉還是做同樣的事。「人不能兩次踏進同一條河流。」田敏忽然想起先哲說過的話。卡羅拉家靠近田敏家這邊，有一條不算窄的巷道，她完全可以把迴廊頂上的積雪扔到自家巷道，但是卡羅拉還是努力伸長臂膀，將一坨坨雪扔到旁邊的鄰居家。

田敏想，這次必須當面問問卡羅拉了。

「嗨，你在除雪？」田敏打開窗戶，看著正揮動鐵鍬的卡羅拉。卡羅拉的一鍬雪剛好飛過來，又是「砰」的一聲，落在枸杞樹所在。卡羅拉的鼻頭凍得通紅，讓田敏一下子想起小丑的紅鼻頭。如果那一刻卡羅拉發紅的是她的那張瘦臉，可能田敏也不會很生氣。畢竟如果卡羅拉認識到自己的所作所為是不對的，那也就讓田敏的感覺好受一些。

卡羅拉聽見田敏問話，一屁股坐在了迴廊上，手裡依然緊緊握著那把大鐵鍬。「嗯，雪太厚了，迴廊的屋頂會受不了。」卡羅拉看著田敏回應道。

「可你不能把雪扔到我家的院子啊！那地方每年春天都會積很多水，是院子裡最低窪的地方，你看離房子的地基又這麼近。你看看院子盡頭，那邊地勢多高？上一個房主一定是在那邊放了好多的黑土，所以這一側一直是很低，水都從那邊倒流過來了。我們一直想如何修理呢！」

田敏強壓住內心的不悅，跟卡羅拉講道理。她心裡想，不管我家院子哪裡高、哪裡低，做為鄰居，你都沒有理由將自家的雪，扔到別人家的院子裡，難道不是嗎？

卡羅拉說：我努力把積雪扔進我家院子的前面，可是你看這麼多雪，我站的地方離迴廊邊沿又這麼遠。她拿著鐵鍬指著迴廊邊沿。

田敏知道，如果測算橫向距離，卡羅拉站的位置離田敏家的院子，其實遠過卡羅拉站的地方到她自家迴廊邊沿。卡羅拉寧願花更多的力氣，將自家積雪扔進別人家的真正目的，是她不想從迴廊上下來，再去清掃巷道上的積雪。

卡羅拉開始將積雪扔到自家院落，那「砰砰」的聲音在她家院子響起。她家的小黃狗雷昂那多看著迴廊頂上的主人，興奮得竄來竄去。

田敏關上窗戶，一直難以平靜下來。中國有句古語說「事不過三」，可是卡羅拉這已經是自己親自抓到這樣做的第二年了。（一）